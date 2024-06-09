Fenerbahçe başkanını seçti! Ali Koç yeniden başkanlık koltuğunda oturacak

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı. Kapıların açılmasının ardından bazı kongre üyelerinin koşarak sandıklarına gittiği görüldü.

Erken saatlerde stada gelen Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, sahaya indiği andan itibaren kongre üyeleri tarafından çevresinde yoğun bir kalabalık oluşturdu. Daha sonra Maraton Alt tribünü önünde kurulan sandıkların orayı gezen Yıldırım, yanındakilerle birlikte alanı gezdi.

ALİ KOÇ İLE FOTOĞRAF YARIŞI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da daha sonra bu bölüme gelerek kongre üyeleriyle sohbet etti. Saha ortasında kurulan platformun bulunduğu alana geçen Başkan Koç'a kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar Başkan Koç ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.