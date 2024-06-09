Fenerbahçe başkanını seçti! Ali Koç yeniden başkanlık koltuğunda oturacak

AYKUT KOCAMAN DA OYUNU VERDİ
Fenerbahçe'de 2010-2013 yılları arası ve 2017-2018 sezonlarında futbol A takımı teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman da oy kullanmak için alana geldi.
Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Kocaman, daha sonra oy kullanma kabinine girerek oyunu kullandı.
REKOR OY KULLANILDI
2018'deki Fenerbahçe seçimlerinde 21 bin 350 kişi oy kullanmıştı. Bugün yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da 15:00 itibari ile oy kullanan kişi sayısı 22000'i geçti. Böylece kulüpler düzeyindeki seçimler bazın yeni bir rekor kırılmış oldu. Yeni seçilen Fenerbahçe başkanı da en çok oyla seçilen başkan olarak tarihe geçecek.
ALİ KOÇ OYUNU KULLANDI
Sabah saatlerinde stada gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm gün boyunca alanda olurken, kongre üyeleriyle yakından ilgilendi. Koç, saat 16.10 sıralarında 27 No'lu sandıkta oyunu kullandı.
OY VERME İŞLEMİ 17.00'DE BİTTİ
Fenerbahçe'de yaklaşık 27 bin üye sandıklara gelip oy verdi. 17:00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi.
Fenerbahçe Divan Kurul Başkanı Vefa Küçük'ün de yaptığı açıklamayla oyların sayımına geçildi.
KOÇ KAZANDI
2018'de Aziz Yıldırım'ı yenmeyi başaran Başkan Ali Koç, bugün de sandıktan galibiyetle ayrılarak yeniden Fenerbahçe'nin başkanı seçildi. Ali Koç'u destekleyen kongre üyeleri, meşalelerle kutlama yapmaya başladı. Bu sırada Ali Koç, tribünleri gezdi.
AZİZ YILDIRIM'DAN İLK SÖZLER
Seçim sonrası ilk konuşma Aziz Yıldırım'dan geldi. Yıldırım; "Herkese yakışır bir kongre yaşadık. Herkese teşekkürler. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu aidiyetle takımı şampiyon yaparlar. Hepinizi seviyorum. İyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.
Yıldırım yoğun tezahürat ve destekle birlikte stadyumdan ayrıldı.