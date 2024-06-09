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Fenerbahçe başkanını seçti! Ali Koç yeniden başkanlık koltuğunda oturacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul heyecanı yaşandı. Sarı lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım kozlarını paylaştı. Kongreden çıkan sonuçla birlikte Aziz Yıldırım'ı mağlup eden Ali Koç yeniden başkan seçildi.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 10:48 Güncelleme 09 Haziran 2024, 19:46
Fenerbahçe başkanını seçti! Ali Koç yeniden başkanlık koltuğunda oturacak

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım kozlarını paylaştı. Olağan seçimli genel kuruldan Ali Koç bir kez daha rakibine üstünlük kurarak çıkmayı başardı.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı. Kapıların açılmasının ardından bazı kongre üyelerinin koşarak sandıklarına gittiği görüldü.

Erken saatlerde stada gelen Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, sahaya indiği andan itibaren kongre üyeleri tarafından çevresinde yoğun bir kalabalık oluşturdu. Daha sonra Maraton Alt tribünü önünde kurulan sandıkların orayı gezen Yıldırım, yanındakilerle birlikte alanı gezdi.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç birlikte kürsüde!!

ALİ KOÇ İLE FOTOĞRAF YARIŞI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da daha sonra bu bölüme gelerek kongre üyeleriyle sohbet etti. Saha ortasında kurulan platformun bulunduğu alana geçen Başkan Koç'a kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar Başkan Koç ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

YILDIRIM SANDIK BAŞINDA

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, başkanlık seçiminde oyunu kullandı. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapıldı Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullandı. Sabah saatlerinde stada gelen başkan adayı Aziz Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılanırken, daha sonra kongre üyeleriyle sohbet etti. Yıldırım, saat 16.15 sıralarında 45 No'lu sandıkta oyunu kullandı.
Yıldırım, oyunu sandığa atarken basın mensuplarına 'Hayırlı olsun' açıklamasında bulundu. Yıldırım, çevresindeki yoğun kalabalıkla birlikte platformun bulunduğu alana geçti.



AYKUT KOCAMAN DA OYUNU VERDİ

Fenerbahçe'de 2010-2013 yılları arası ve 2017-2018 sezonlarında futbol A takımı teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman da oy kullanmak için alana geldi.
Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Kocaman, daha sonra oy kullanma kabinine girerek oyunu kullandı.



REKOR OY KULLANILDI

2018'deki Fenerbahçe seçimlerinde 21 bin 350 kişi oy kullanmıştı. Bugün yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da 15:00 itibari ile oy kullanan kişi sayısı 22000'i geçti. Böylece kulüpler düzeyindeki seçimler bazın yeni bir rekor kırılmış oldu. Yeni seçilen Fenerbahçe başkanı da en çok oyla seçilen başkan olarak tarihe geçecek.

ALİ KOÇ OYUNU KULLANDI

Sabah saatlerinde stada gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm gün boyunca alanda olurken, kongre üyeleriyle yakından ilgilendi. Koç, saat 16.10 sıralarında 27 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

OY VERME İŞLEMİ 17.00'DE BİTTİ

Fenerbahçe'de yaklaşık 27 bin üye sandıklara gelip oy verdi. 17:00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi.

Fenerbahçe Divan Kurul Başkanı Vefa Küçük'ün de yaptığı açıklamayla oyların sayımına geçildi.



KOÇ KAZANDI

2018'de Aziz Yıldırım'ı yenmeyi başaran Başkan Ali Koç, bugün de sandıktan galibiyetle ayrılarak yeniden Fenerbahçe'nin başkanı seçildi. Ali Koç'u destekleyen kongre üyeleri, meşalelerle kutlama yapmaya başladı. Bu sırada Ali Koç, tribünleri gezdi.

AZİZ YILDIRIM'DAN İLK SÖZLER

Seçim sonrası ilk konuşma Aziz Yıldırım'dan geldi. Yıldırım; "Herkese yakışır bir kongre yaşadık. Herkese teşekkürler. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu aidiyetle takımı şampiyon yaparlar. Hepinizi seviyorum. İyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.

Yıldırım yoğun tezahürat ve destekle birlikte stadyumdan ayrıldı.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Yeniden Fenerbahçe Başkanı seçiilen Ali Koç'un listesinde yer alan isimler şu şekilde:

  • Erol Bilecik
  • Burak Kızılhan
  • Sertaç Komsuoğlu
  • Acun Ilıcalı (Yeni)
  • Ahmet Ketenci
  • Alper Alpoğlu (Yeni)
  • Cenk Özatanık (Yeni)
  • Eren Dişli (Yeni)
  • Ergun Özen (Yeni)
  • Esin Güral Argat
  • Fethi Pekin
  • Hakan Safi (Yeni)
  • Hamdi Akın (Yeni)
  • Hulusi Belgü (Yeni)
  • Hüseyin Bozkurt (Yeni)
  • Kemal Danabaş
  • Mehmet Dereli
  • Nedim Keçeli (Yeni)
  • Özgür Özaktaç
  • Rıfat Perahya (Yeni)
  • Selma Rodopman

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