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Fenerbahçe'de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de seçim yarışı sona erdi. Mevcut başkan Ali Koç, 2018 yılında olduğu gibi yine Aziz Yıldırım'ı geçmeyi başardı ve 3. kez başkan seçildi. Seçim yarışının sona ermesinin ardından ise sarı lacivertlilerde tek gündem transfer oldu. Kanarya, daha önceden anlaştığı 3 isimle resmi imzaları atacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:20 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:33
Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Kanarya'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

99 puan toplayan ve 99 gol atarak kırılmadık rekor bırakmayan Kartal, yine de Galatasaray'ın arkasında kalınca veda kaçınılmaz oldu.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

İsmail Kartal'a teşekkür ederek yollarını ayıran sarı lacivertlilerde, teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho getirildi.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finaline yorumcu olarak katılan Jose Mourinho, burada yaptığı tanıtımla Fenerbahçe'nin ismini de tüm dünyaya yeniden duyurdu.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

Ardından İstanbul'a gelen ve kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza atan Jose Mourinho'ya eşi benzeri görülmemiş bir imza töreni düzenlendi.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

Yaklaşık 30 bin taraftarın akın ettiği imza töreninde, Portekizli teknik adam taraftarları heyecanlandıran açıklamalara da imza attı.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

Mourinho "Bu forma benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim." diyerek, taraftarların yeni sezonu iple çekmesine neden oldu.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

MALİYETİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imzasının ardından en çok tartışılan konulardan birisi de maaş konusuydu.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

Aziz Yıldırım Mourinho ile 15 milyon euroya anlaştıklarını belirtirken, başkan Ali Koç Portekizli teknik adamın maaşının 12 milyon euro olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

Ayrıca Jose Mourinho'nun sözleşmesinde bazı bonus maddelerinin de yer aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

GÖZLER TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'de Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından nasıl bir transfer politikası izleneceği de merak konusu oldu.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

Mevcut kadroyu korumayı planlayan yönetim, 3-4 yıldız takviyesiyle de Avrupa'da kupa kazanabilecek bir kadro kurma hedefi içerisinde.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

Ancak yabancı sınırının gelecek sezon 12'ye düşmesi sarı lacivertlileri biraz zorlayacak. Mourinho, bu konu hakkında da 'Bunları çözmek için buradayım' diyerek taraftara rahat nefes aldırdı.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

GİDECEKLER BELİRLENİYOR

Fenerbahçe sezon başında 10'un üzerinde isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Bunların başında kiralık gönderilen isimler geliyor.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

Kanarya; Joao Pedro, Crespo ve Lincoln Henrique ile yola devam etmeyecek. Ayrıca Samet Akaydin ve Umut Nayir de kadroda tutulmayı planlanmayan oyuncular arasında.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

Mevcut kadrodan ise Ryan Kent, Miha Zajc, Serdar Aziz, Luan Peres ve Mert Hakan Yandaş topun ağzındaki isimler.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

YILDIZ YAĞACAK

Fenerbahçe takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesinin ardından ise transferde resmi imzalara geçmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

Kanarya'da ilk iş ise iç transferde sıkıntıyı ortadan kaldırmak. Kanarya bu bağlamda 2 yıldızıyla anlaşmayı tamamladı.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

İRFAN VE OSAYI KALIYOR

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun etkili isimlerinden olan İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel ile sözleşme yenileniyor.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

Başkanlık seçimlerinin sonra ermesinin ardından iki yıldızın imzasının da resmen açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

LEVENT MERCAN GÜN SAYIYOR!

Fenerbahçe'nin dış transferdeki ilk hamlesi de Levent Mercan olacak. Karagümrük ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler, transferi pencere açılır açılmaz duyurmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’de tek gündem transfer! 3 imza tamam: Bir bir açıklanacak

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