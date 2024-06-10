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Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası sonuç açıklaması: Ölü toprağını kaldırdık

Fenerbahçe'nin dün gerçekleşen olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç ile girdiği yarıştan 2018'den sonra bir kez daha yenilgi ile ayrılan Aziz Yıldırım, seçim sonucuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım bundan sonraki süreçte taraftar olarak takımı destekleyeceğini söyledi.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 15:47 Güncelleme 10 Haziran 2024, 15:47
Aziz Yıldırım’dan seçim sonrası sonuç açıklaması: Ölü toprağını kaldırdık

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Uzun süre Fenerbahçe başkanlığı yaptıktan sonra 2018'de Ali Koç'a yenilerek koltuktaki görevini bırakan Aziz Yıldırım, dün gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda da yine rakibine yenildi. Yıldırım seçim sonrası sonuçlarla ilgili olarak açıklamalarda bulunarak kulübün üstündeki ölü toprağı kaldırdıklarını ifade etti.

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Fenerbahçe Taraftarına,

Bundan yaklaşık 3 hafta önce, ben ve arkadaşlarım her şeyden çok sevdiğimiz kulübümüzü yönetmeye talip olduk.

Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk.

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Dün gerçekleşen olağan seçimli kongrede, Sayın Ali Koç ve yönetimi üyelerimizin oylarıyla göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum. Kazanan, her zaman temenni ettiğimiz gibi Fenerbahçe olsun.

Bu süreç boyunca desteklerini esirgemeyen tüm Fenerbahçe derneklerine, bizlere destek olan ya da olmayan tüm kongre üyelerimize, dünyada eşi benzeri olmayan taraftarlarımıza, özverilerini bir an bile eksik etmeyen gönüllü çalışan dostlarımıza, çocuklara, gençlere ve kulübümüze teşekkür ederim.

Şahsım ve arkadaşlarım, 3 hafta önce aday olarak, Fenerbahçe'deki ölü toprağını kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz. Dilerim Fenerbahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız. Bizler de bu yolda, bu camianın bir taraftarı olarak takımlarımızın daima destekçisi olacağız.

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Fenerbahçeli çocukların üzülmemesi dileğimle,

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Aziz YILDIRIM"

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