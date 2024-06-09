Vincenzo Montella: Kadro kurarken istatistiklere bakmıyoruz

AİLE HİSSİYATINI SAHAYA YANSITACAĞIZ Geçmişe değil, geleceğe baktığını vurgulayan Vincenzo Montella , "Hazırlanırken kendi metodumla hazırlandık. İlk günden itibaren full konsantrasyon. Birlikte zaman geçirdikçe aile olduk. Bu aile hissiyatını sahaya yansıtacağız. Çünkü ülkemizin sorumluluğunu yaşıyoruz. Sadece formayı giydiğinizde değil, eşofmanını giydiğinizde, tişörtü giydiğinizde o sorumlulukla, o bilinçle ülkemizi temsil etmek zorundayız. Şampiyonaya da bu mantıkla hazırlandık" değerlendirmesinde bulundu.





SOSYAL MEDYADAKİ MESAJLAR HOŞUMA GİTTİ

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 26 kişilik nihai kadrosunu belirlerken zorlandığını belirten Montalla, "Hepsi beni çok zorladı. Ama insanlar şunu unutuyor. Hocalar bazen karar almak zorunda. İstatistiklere bakarak karar almıyoruz. Bazı milli takımlarında da aynı durumlar yaşandı. Orada istatistiklere bakmaksızın karar verdiler. Biz burada kararlar verdiğimizde geleceği parlak bir futbolcuyu bazen kadroya katarken bazı özellikleri barındıran dengeleri unutmamız gerekiyor. O özellikler çerçevesinde yapmanız gerekiyor. Bir hazırlık dönemi geçirdik. Doğru özelliklerin bir karışımını yapmak zorundayız. Bazen de böyle kararlar alıp, bazı futbolcularımızı dışarıda bırakmak zorundayız. Bazı futbolcularımızın mesajlarını sosyal medyadan gördük, açıkçası bu hoşuma gitti. Çünkü bayrağımıza olan bağlılıklarını ve karara saygı duyduklarını da ilettiler. O yüzden gelecekler parlak bütün oyuncularımız ileride burada şans bulacaklar. Sadece istatistiklere dikkat etseydik İtalya, Serie B'de bu sezon 20 gol atan Tutino kadroya katardı. Grealish, Rashford, Sterling kadroya alınmadı. Bu futbolcuların piyasa değerlerini konuşmaya bile gerek yok. O yüzden hepimizin olayın farkındayız. Bu kararlar zor oldu ama bu şekilde karar kıldık" diyerek sözlerini tamamladı.

(ORT-MEC-S)