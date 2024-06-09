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Vincenzo Montella: Kadro kurarken istatistiklere bakmıyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın oynanacak olan Polonya karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. EURO 2024 öncesi kadro kurmakta çok zorlandığını ifade eden İtalyan teknik adam, istatistiklere bakmadıklarını söyledi.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 23:12 Güncelleme 09 Haziran 2024, 23:12
Vincenzo Montella: Kadro kurarken istatistiklere bakmıyoruz

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Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kala milli takımımız son hazırlık maçında yarın Polonya ile karşılaşacak. TSİ 21.45'te başkent Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanacak karşılaşam öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısı düzenledi.

BAZI OYUNCULARIN DİNLENMESİ GEREKİYOR

Takımda futbolcularının hepsi oynayabilecek kapasitede olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Bazılarını kararlarımdan dolayı geri göndermek zorunda kaldık. Benim işimden dolayı böyle oldu. Şuna da inanmıyorum, sadece 11 futbolcuyla bütün maçları oynayabileceğiniz futbol kalmadı. Her maçta 5 değişiklik hakkınız oluyor. Bütün hocaların bunları kullanıyor. O yüzden 16 oyuncu üzerinden planlarınızı yapmanız gerekiyor. 8 gün kala da bazı oyuncularımızın da dinlenmesi gerekiyor. Bazı futbolcuları yarın dinlendireceğiz. O yüzden karışık olacak. Şimdiden herkes memnun olamayacak biliyorum ama dinlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

ARDA'NIN MEVKİSİ

Genç futbolcu Arda Güler'in hem kanatta hem de forvet arkasında oynayabilecek kapasitede olduğunu söyleyen Montella, "Son zamanlarda da sizin bahsettiğiniz pozisyonda oynadı. Bizim oyun sistemimize göre topsuz olduğunuz zamanlarda kanatlarımızdan çok geriye gelmemeleri, çok fazla koşturmadığımız için boş kaldığı için o pozisyonlarda iyi şekilde oynayabileceğini düşünüyorum" dedi.



İKİ YILDIZ RİSKE EDİLMEYECEK

Ferdi Kadıoğlu'nun ve Zeki Çelik'in çok ciddi sakatlıkları olmadığını belirten, "Mantık çerçevesinde risk etmemenin en doğrusu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



AİLE HİSSİYATINI SAHAYA YANSITACAĞIZ
Geçmişe değil, geleceğe baktığını vurgulayan Vincenzo Montella, "Hazırlanırken kendi metodumla hazırlandık. İlk günden itibaren full konsantrasyon. Birlikte zaman geçirdikçe aile olduk. Bu aile hissiyatını sahaya yansıtacağız. Çünkü ülkemizin sorumluluğunu yaşıyoruz. Sadece formayı giydiğinizde değil, eşofmanını giydiğinizde, tişörtü giydiğinizde o sorumlulukla, o bilinçle ülkemizi temsil etmek zorundayız. Şampiyonaya da bu mantıkla hazırlandık" değerlendirmesinde bulundu.



SOSYAL MEDYADAKİ MESAJLAR HOŞUMA GİTTİ
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 26 kişilik nihai kadrosunu belirlerken zorlandığını belirten Montalla, "Hepsi beni çok zorladı. Ama insanlar şunu unutuyor. Hocalar bazen karar almak zorunda. İstatistiklere bakarak karar almıyoruz. Bazı milli takımlarında da aynı durumlar yaşandı. Orada istatistiklere bakmaksızın karar verdiler. Biz burada kararlar verdiğimizde geleceği parlak bir futbolcuyu bazen kadroya katarken bazı özellikleri barındıran dengeleri unutmamız gerekiyor. O özellikler çerçevesinde yapmanız gerekiyor. Bir hazırlık dönemi geçirdik. Doğru özelliklerin bir karışımını yapmak zorundayız. Bazen de böyle kararlar alıp, bazı futbolcularımızı dışarıda bırakmak zorundayız. Bazı futbolcularımızın mesajlarını sosyal medyadan gördük, açıkçası bu hoşuma gitti. Çünkü bayrağımıza olan bağlılıklarını ve karara saygı duyduklarını da ilettiler. O yüzden gelecekler parlak bütün oyuncularımız ileride burada şans bulacaklar. Sadece istatistiklere dikkat etseydik İtalya, Serie B'de bu sezon 20 gol atan Tutino kadroya katardı. Grealish, Rashford, Sterling kadroya alınmadı. Bu futbolcuların piyasa değerlerini konuşmaya bile gerek yok. O yüzden hepimizin olayın farkındayız. Bu kararlar zor oldu ama bu şekilde karar kıldık" diyerek sözlerini tamamladı.
(ORT-MEC-S)

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