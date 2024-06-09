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Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Futbolu bırakacağı kulübü açıkladı

Uzun süredir Galatasaray'da forma giyen ve bir efsane haline gelen Fernando Muslera geleceği hakkında konuştu 19 Nisan'da sözleşmesini 1+1 yıllığına uzatan Uruguaylı kaleci hakkında takımdaki durumu merak ediliyordu. Deneyimli file bekçisi futbolu bırakacağı kulübü açıkladı. Peki, Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 23:44 Güncelleme 09 Haziran 2024, 23:44
Fernando Muslera Galatasaray’dan ayrılacak mı? Futbolu bırakacağı kulübü açıkladı

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Yeni sezonda da şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Birçok futbolcuyu listesine ekleyen sarı kırmızılılar, bazı isimlerle anlaşma noktasına geldi. Kemerburgaz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına hamleler yetiştirilmeye çalışılıyor.

Galatasaray'ın yeni sezonda öncelik verdiği mevkiler arasında sağ bek, santrfor ve 10 numara var. Ayrıca merkez orta saha için de girişimler başladı. Eğer imzalar atılırsa Şampiyonlar Ligi kadrosunun temelleri atılmış olacak.

Teknik direktör Okan Buruk da verdiği raporda yönetimden istediği isimlerin en kısa sürede kadroya katılması konusunda ricada da bulundu.

Geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi mücadelesini istediği gibi tamamlayamayan Aslan bu kez hatalarından ders alarak en iyi sonuçları elde etmeye çalışacak.

Listedeki yıldız oyuncular arasında Rafa Silva, Aaron Wan-Bissaka, Zeki Çelik, Marko Arnautovic gibi önemli futbolcular bulunuyor.

Türkiye'de en uzun süre oynayan yabancılar arasında yer alan ve Galatasaray'ın simgelerinden biri haline gelen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile birlikte sözleşmesini uzatmıştı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Muslera, "13 yıl dile kolay bir ömür bu kulüpte geçirdim. Burada üçüncü kez kontratımı yeniliyorum. O yüzden başkanıma ve Erden Bey'e teşekkür ediyorum.

Bu benim için hayatımın en önemli anlarından biri. Burada ailemle, arkadaşlarımla enerji ve mutluluk dolu yıllar geçirdim. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hocama, Florya personeline, başkanıma, Erden Bey'e durmadan çalıştıkları için, bizimle mücadele ettikleri için ve bize bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum.

Ben 16 şampiyonluk gördüm. Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü ve bunu sürekli göstermesi gerekiyor. Bunun için mücadele ediyoruz. İsmim burada ailem tarafından da yıllarca konuşulacağı zaman Galatasaray'ın kalecisi olarak konuşulacak. Onların desteğinden dolayı çok memnunum.

Şimdi oyuncu olarak burada bulunuyorum. İleride de bu takımın parçası olmaya devam edeceğim, şimdi ve sonsuza kadar" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılılarla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan deneyimli file bekçisinden emeklilik açıklaması geldi.

FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKACAK
Fernando Muslera, futbolu Galatasaray'da bırakacağını açıkladı.

"BİR DAHA URUGUAY'DA OYNAYACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"
Ülkesinde yayın yapan Teledoce'ye konuşan Uruguaylı eldiven, "Asla bilemeyiz ama bir daha Uruguay'da oynayacağımı düşünmüyorum.

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