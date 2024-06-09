Fernando Muslera Galatasaray’dan ayrılacak mı? Futbolu bırakacağı kulübü açıkladı

Geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi mücadelesini istediği gibi tamamlayamayan Aslan bu kez hatalarından ders alarak en iyi sonuçları elde etmeye çalışacak.

Listedeki yıldız oyuncular arasında Rafa Silva, Aaron Wan-Bissaka, Zeki Çelik, Marko Arnautovic gibi önemli futbolcular bulunuyor.

Türkiye'de en uzun süre oynayan yabancılar arasında yer alan ve Galatasaray'ın simgelerinden biri haline gelen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile birlikte sözleşmesini uzatmıştı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Muslera, "13 yıl dile kolay bir ömür bu kulüpte geçirdim. Burada üçüncü kez kontratımı yeniliyorum. O yüzden başkanıma ve Erden Bey'e teşekkür ediyorum.