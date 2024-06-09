9 Haziran Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları: Fenerbahçe başkanı kim oldu? Fenerbahçe başkanlık seçimi nasıl ve nereden canlı izlenir?

Fenerbahçe Spor Kulübü , taraftarlarını heyecanlandıran bir dönemece doğru ilerliyor: başkanlık seçimi. Kulübün tarihi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan seçimli genel kurul toplantısı, kulüp tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.





İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek.

KONGRE CANLI YAYIN

01.06.2024 - 31.05.2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.



9 Haziran Pazar günü ise, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.