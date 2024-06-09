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9 Haziran Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları: Fenerbahçe başkanı kim oldu? Fenerbahçe başkanlık seçimi nasıl ve nereden canlı izlenir?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde son başkanlık seçiminden bu yana geçen üç yılın ardından, taraftarlar yeni bir başkanlık seçimi sürecine girdi. Özellikle Aziz Yıldırım'ın adaylık açıklamasıyla birlikte, kulüp içinde ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluştu. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 10:07 Güncelleme 09 Haziran 2024, 10:10
9 Haziran Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları: Fenerbahçe başkanı kim oldu? Fenerbahçe başkanlık seçimi nasıl ve nereden canlı izlenir?

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Fenerbahçe Spor Kulübü, taraftarlarını heyecanlandıran bir dönemece doğru ilerliyor: başkanlık seçimi. Kulübün tarihi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan seçimli genel kurul toplantısı, kulüp tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.



FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak.


Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.



İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek.

KONGRE CANLI YAYIN

01.06.2024 - 31.05.2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

9 Haziran Pazar günü ise, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.



FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de geçmiş dönemde 20 yıl görev yapan ve başkanlığına yeniden aday olma kararı alan Aziz Yıldırım, adaylığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan bir diğer isim ise mevcut başkan olan Ali Koç oldu.

23 Mayıs tarihine kadar adaylık başvurusunda bulunacak olan adaylara, yeni bir isim eklenmediği taktirde, 2 isim başkanlık seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman

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