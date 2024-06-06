PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Final serisine farklı başlangıç! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 85-74 mağlup etti

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi final serisi ilk maçında karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden sarı lacivertliler 85-74 galip ayrılarak farklı bir zafer elde etti ve seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 22:23 Güncelleme 06 Haziran 2024, 22:23
Final serisine farklı başlangıç! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes’i 85-74 mağlup etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final serisi bu akşam oynanan ilk maçla birlikte başladı. Sarı lacivertliler deplasmanda çıktığı karşılaşmada güçlü rakibini yenmeyi başardı. Kanarya baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden ... galip ayılarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Cumartesi oynananacak ikinci karşılaşmada eğer Fener galibiyetle ayrılıırsa seri Ataşehir'e taşınırken büyük bir avantaj da elde edilmiş olacak.

Karşılaşmada ilk çeyrek Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. Kanarya 22-16 önde tamamladığı 10 dakikanın ardından vitesi artırdı. İlk yarı ise 51-35'lık skorla bitti. Üçüncü çeyrekte de rakibine fırsat vermeyen sarı lacivertliler, farkı 20'ye kadar çıkardı. Son 10 dakikada Efes reaksiyon verse de kazanmak için yeterli olmadı ve Fener parkeden 85-74'lük sonuçla galip ayrıldı.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Play-Off final serisinin maç programı şöyle:

8 Haziran Cumartesi - 20:30

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem Spor Salonu)

10 Haziran Pazartesi - 20:30

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)



12 Haziran Çarşamba - 20:30 (Gerekirse)

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

14 Haziran Cuma - 20:30 (Gerekirse)

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem Spor Salonu)

Takım İstatistikleri (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
F-16 satış anlaşması tamam! ABD Dışişleri: Türkiye F-16 satış mektubunu imzaladı
İmzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak Filistin mesajı!
Türkiye İsrail’in ’teröristan’ tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mev’ud hezeyanı
FETÖ’nün foto planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen’den yeni itiraf
Merkez Bankası toplam rezervleri arttı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
Başkan Erdoğan 11 Haziran’da CHP’yi ziyaret edecek! Özgür Özel’den ’oturma düzeni’ ve ’heyet’ açıklaması: Hangi konular masada?
Milletin iradesine el uzattı! DEM Partili belediye başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
ABD Başkanı Joe Biden bu kez olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam
Müge Anlı’da dehşete düşüren Güllü Çolak olayı! Kuzeni itiraf etti: Öldürüp kıyma makinesinde çektiler
Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı
MSB haftalık raporu açıkladı: 59 terörist etkisiz hale getirildi! Teröristan seçimine sert tepki: Tamamen iptal edilmeli
Çöldeki enerji vahası: Kalyon Karapınar GES temiz enerji ile dünyanın gündeminde!
Anayasadan Türkiye meselelerine... Erdoğan - Akşener zirvesinin perde arkası ve İYİ Parti’deki yansımaları! Aylar önce ne rica etti?
Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor
SON DAKİKA