Final serisine farklı başlangıç! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes’i 85-74 mağlup etti

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final serisi bu akşam oynanan ilk maçla birlikte başladı. Sarı lacivertliler deplasmanda çıktığı karşılaşmada güçlü rakibini yenmeyi başardı. Kanarya baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden ... galip ayılarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Cumartesi oynananacak ikinci karşılaşmada eğer Fener galibiyetle ayrılıırsa seri Ataşehir'e taşınırken büyük bir avantaj da elde edilmiş olacak.

Karşılaşmada ilk çeyrek Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. Kanarya 22-16 önde tamamladığı 10 dakikanın ardından vitesi artırdı. İlk yarı ise 51-35'lık skorla bitti. Üçüncü çeyrekte de rakibine fırsat vermeyen sarı lacivertliler, farkı 20'ye kadar çıkardı. Son 10 dakikada Efes reaksiyon verse de kazanmak için yeterli olmadı ve Fener parkeden 85-74'lük sonuçla galip ayrıldı.