Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi.
Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi.
Sarı kırmızılılar, geride bıraktığımız sezonu rekorlar kırarak 102 puanla şampiyon tamamlarken en yakın takipçisi Fenerbahçe 99 puanda kaldı.
24. lig kupasını kaldıran Galatasaray, gelecek sezon bir kez daha şampiyonluğa ulaşıp 5. yıldızı takmak istiyor.
ERDEN TİMUR MORAL BOZDU
Galatasaray'da yeni sezon öncesi camiayı şoke eden bir gelişme yaşandı. Son iki sezon kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Erden Timur görevini bıraktı.
Bir basın toplantısı düzenleyerek kararını açıklayan Timur, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı.
Timur'un ayrılığının Galatasaray'ı nasıl etkileyeceği merakla beklenirken gözler Mauro Icardi'ye çevrildi.
Arjantinli yıldızın çok sevdiği Erden Timur'un görevinden ayrılmasına rağmen, sarı kırmızılı formayı giymeye devam edeceği öğrenildi.
GÖZLER AYRILIKLARDA
Galatasaray'da transferlerden önce gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Aslan'ı bu yönde oldukça zorlayacak bir transfer dönemi bekliyor.
Sarı kırmızılılar ilk olarak takımdaki kiralık isimlerle yollarını ayıracak. Ndombele, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile vedalaşılacak.
Okan Buruk'un neredeyse hiç verim alamadığı Zaha ve Tete ile de yola devam edilmeyecek.
YÜKSEK BONSERVİS HEDEFİ
Galatasaray'da savunma hattının da bu yaz değişmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Davinson Sanchez ve Nelsson ile yollar ayrılabilir.
Sarı kırmızılılara iki yıldız için de yüksek teklifler geliyor. Cimbom'un bu transferlerden beklentisi ise en az 15'er milyon euro.
Kerem Aktürkoğlu'nun durumu da belirsizliğini koruyor. Yurt dışından birçok teklif alan milli futbolcunun da Galatasaray'da kalmak istemediği öğrenildi.
DERRICK KÖHN SÜRPRİZİ
Galatasaray'a devre arasında transfer olan Derrick Köhn de beklentilerin altında kaldı.
Angelino'nun yerine transfer edilen Köhn, Okan Buruk'u memnun edemezken yeni sezon öncesi sol bek arayışları da başladı.
LEMINA SÜRPRİZİ!
Orta sahada Torreira'nın yanına bir partner arayan Galatasaray'da gözler eski yıldıza çevrildi.
Sarı kırmızılılar Wolverhampton forması giyen 8 numara için temaslarına başladı.
Lemina'nın sarı kırmızılı yöneticilere 'kulübümle anlaşırsanız gelirim' yanıtını verdiği öğrenildi.