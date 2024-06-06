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Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanırken, gözler transfere çevrildi. Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, eski yıldızını yeniden takıma kazandırmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 15:46 Güncelleme 06 Haziran 2024, 15:46
Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

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Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

Sarı kırmızılılar, geride bıraktığımız sezonu rekorlar kırarak 102 puanla şampiyon tamamlarken en yakın takipçisi Fenerbahçe 99 puanda kaldı.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

24. lig kupasını kaldıran Galatasaray, gelecek sezon bir kez daha şampiyonluğa ulaşıp 5. yıldızı takmak istiyor.

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Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

ERDEN TİMUR MORAL BOZDU

Galatasaray'da yeni sezon öncesi camiayı şoke eden bir gelişme yaşandı. Son iki sezon kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Erden Timur görevini bıraktı.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

Bir basın toplantısı düzenleyerek kararını açıklayan Timur, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

Timur'un ayrılığının Galatasaray'ı nasıl etkileyeceği merakla beklenirken gözler Mauro Icardi'ye çevrildi.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

Arjantinli yıldızın çok sevdiği Erden Timur'un görevinden ayrılmasına rağmen, sarı kırmızılı formayı giymeye devam edeceği öğrenildi.

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Galatasaray'a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

GÖZLER AYRILIKLARDA

Galatasaray'da transferlerden önce gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Aslan'ı bu yönde oldukça zorlayacak bir transfer dönemi bekliyor.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

Sarı kırmızılılar ilk olarak takımdaki kiralık isimlerle yollarını ayıracak. Ndombele, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile vedalaşılacak.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

Okan Buruk'un neredeyse hiç verim alamadığı Zaha ve Tete ile de yola devam edilmeyecek.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 30 milyon euroluk yıldız 15 milyon euroya gelecek

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

YÜKSEK BONSERVİS HEDEFİ

Galatasaray'da savunma hattının da bu yaz değişmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Davinson Sanchez ve Nelsson ile yollar ayrılabilir.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

Sarı kırmızılılara iki yıldız için de yüksek teklifler geliyor. Cimbom'un bu transferlerden beklentisi ise en az 15'er milyon euro.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

Kerem Aktürkoğlu'nun durumu da belirsizliğini koruyor. Yurt dışından birçok teklif alan milli futbolcunun da Galatasaray'da kalmak istemediği öğrenildi.

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Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

DERRICK KÖHN SÜRPRİZİ

Galatasaray'a devre arasında transfer olan Derrick Köhn de beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

Angelino'nun yerine transfer edilen Köhn, Okan Buruk'u memnun edemezken yeni sezon öncesi sol bek arayışları da başladı.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

LEMINA SÜRPRİZİ!

Orta sahada Torreira'nın yanına bir partner arayan Galatasaray'da gözler eski yıldıza çevrildi.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

Sarı kırmızılılar Wolverhampton forması giyen 8 numara için temaslarına başladı.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

Lemina'nın sarı kırmızılı yöneticilere 'kulübümle anlaşırsanız gelirim' yanıtını verdiği öğrenildi.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor

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