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Kanarya'dan şampiyonluk adımı! Fenerbahçe Anadolu Efes'i 101-70 farkla devirerek seriyi 2-0'a getirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi yarı finalinde Anadolu Efes'e konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 101-70 galip ayrılarak seride 2-0 öne geçti. Deplasmandaki iki karşılaşmadan da zafer çıkaran sarı lacivertliler eğer evinde de 1 galibiyet alabilirse şampiyonluğa ulaşacak. Zorlu mücadelede lacivert beyazlıların hiç öne geçememsi dikkat çekerken üçüncü maç 10 Haziran'da oynanacak.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 22:12 Güncelleme 08 Haziran 2024, 22:16
Kanarya’dan şampiyonluk adımı! Fenerbahçe Anadolu Efes’i 101-70 farkla devirerek seriyi 2-0’a getirdi

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Türkiye liginin iki dev takımı Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. İki takımın mücadelesinden galip ayrılan takım sarı lacivertliler oldu. Böylelikle Kanarya şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

İlk çeyrekte Fenerbahçe Beko rakibine sadece 16 sayı izni verirken 15 fark attı. İkinci çeyrekte karşılık vermeye başlasa da Anadolu Efes farkın kapanmasına engel olamadı ve sarı lacivertliler ilk yarıyı 53-38 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte fark 23'e, maç sonunda ise 31'e çıktı. Karşılaşmada Scottie Wilbekin 24 sayı ile en skorer isim olurken en çok asist ise 5 kez ike Nick Calathies'ten geldi.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko taraftarları salona alınmadı.

Anadolu Efes 51-78 Fenerbahçe Beko (Karşılaşmada son periyot oynanıyor)

İlk periyot sonucu: Anadolu Efes 16-31 Fenerbahçe Beko

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 38-53 Fenerbahçe Beko

Üçüncü periyot sonucu: Anadolu Efes 51-78 Fenerbahçe Beko

Dördüüncü periyot sonucu: Anadolu Efes 70-101Fenerbahçe Beko

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