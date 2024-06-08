Kanarya’dan şampiyonluk adımı! Fenerbahçe Anadolu Efes’i 101-70 farkla devirerek seriyi 2-0’a getirdi

Türkiye liginin iki dev takımı Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. İki takımın mücadelesinden galip ayrılan takım sarı lacivertliler oldu. Böylelikle Kanarya şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

İlk çeyrekte Fenerbahçe Beko rakibine sadece 16 sayı izni verirken 15 fark attı. İkinci çeyrekte karşılık vermeye başlasa da Anadolu Efes farkın kapanmasına engel olamadı ve sarı lacivertliler ilk yarıyı 53-38 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte fark 23'e, maç sonunda ise 31'e çıktı. Karşılaşmada Scottie Wilbekin 24 sayı ile en skorer isim olurken en çok asist ise 5 kez ike Nick Calathies'ten geldi.