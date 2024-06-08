Fenerbahçe, Faslı golcü Youssef En-Nesyri için harekete geçti!

TOTTENHAM DA ONUN PEŞİNDE

Sevilla ile sözleşmesinin son senesine giren En Nesyri'ye çok sayıda kulüp talip. Ancak bu kulüpler içinde en ciddisinin Tottenham olduğu belirtiliyor.



20 MİLYON EURO

2021 yılında 40 milyon Euro değeri olan En-Nesyri'nin şimdiki piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

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