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Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar! "Herkes bunu düşünüp oy kullansın"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de olağan seçimli kongre heyecanı yaşanıyor. 2018 yılında olduğu gibi Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı seçimde eski başkan Yıldırım, kongrenin demokratik ortamda başlamadığını belirterek stattan ayrıldı. Daha sonra basın toplantısı yapma kararı alan Yıldırım, kongrede yaşananlara dair sert konuştu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 13:28 Güncelleme 08 Haziran 2024, 13:54
Aziz Yıldırım’dan flaş açıklamalar! Herkes bunu düşünüp oy kullansın

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de olağan seçimli kongre heyecanı yaşanıyor. 2018 yılında olduğu gibi Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı seçimde eski başkan Yıldırım, kongrenin demokratik ortamda başlamadığını belirterek stattan ayrıldı.

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İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır."

"Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sukunet ortamı yaratmıştı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi."

FENERBAHÇE'NİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM

"Camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Ben gerilimi tırmandırmamak için genel kuruldan ayrıldım. Kavga etmeyi tercih edenleri, Fenerbahçe'nin vicdanına havale ediyorum."

"Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Ali beye yöneldim, elini sıktım. Divan kurulunun üslubunun kavgaya yol açacağını ifade ettim, 'Böyle giderse kavga çıkacak' dedim. Ali bey de 'Gerekirse kavga edelim' dedi. Ben de güldüm, bir şey demedim."

HERKES BUNA GÖRE OY VERSİN

"Bu provokasyonları yapanlar yarın bir gün kulübün sahibi gibi davranırsa ben hiç şaşırmayacağım. Herkes bunu düşünerek oy kullansın."

''Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi? Yarın bunu oylayacağız.''

"Herkesi yarınki kongreye oy kullanmaya davet ediyorum."

MOURINHO'YA SAYGI DUYULMASI LAZIM

"Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor."

"ÇEKİLMİYORUM"

"Adaylıktan çekilmeyeceğim. Sabah kaçta başlıyorsa o saatte orada olacağım. Çekilmek falan yok."

"50 MİLYON DOLAR VERECEĞİM"

"Divan Kurulu'na gidip 50 milyon dolar teminat mektubu vereceğim. Şampiyon olamazsak o parayı Fenerbahçe'ye vereceğim."

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