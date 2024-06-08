Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup eden Ay-yıldızlılar, 2017 ve 2021'in ardından bir kez daha kupaya uzandı. Millilere şampiyonluğu getiren golleri 15. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 33. dakikada penaltıdan Fatih Şentürk kaydetti.

Üst üste 3'üncü kez Avrupa'nın "En iyisi" olan millilerde Ömer Güleryüz, 16 golle organizasyonu 'Gol kralı' olarak tamamladı.