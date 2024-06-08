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Türkiye üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu! Tarih yazdık tarih... | Başkan Erdoğan'dan tebrik: Yürekten kutluyorum

Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üçüncü kez adını Avrupa'nın zirvesine yazdırmayı başardı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı tebrik etti. Yürekten kutluyorum diyen Erdoğan, "Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 19:13 Güncelleme 08 Haziran 2024, 20:16
Türkiye üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu! Tarih yazdık tarih... | Başkan Erdoğan’dan tebrik: Yürekten kutluyorum

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Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup eden Ay-yıldızlılar, 2017 ve 2021'in ardından bir kez daha kupaya uzandı. Millilere şampiyonluğu getiren golleri 15. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 33. dakikada penaltıdan Fatih Şentürk kaydetti.

Türkiye 3'üncü kez Avrupa şampiyonu!

Üst üste 3'üncü kez Avrupa'nın "En iyisi" olan millilerde Ömer Güleryüz, 16 golle organizasyonu 'Gol kralı' olarak tamamladı.

FİNALDE RAKİP İSPANYA'YDI

Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda İsrail, Azerbaycan ve İrlanda'yı yenen milliler, çeyrek finalde Almanya'yı; yarı finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Ay-yıldızlılar finalde İspanya'yı da 3-0 yenerek kupaya uzandı.

Milliler, şampiyona boyunca 42 gol atarken, kalesinde ise 2 kez gol gördü.

FİNALE YOĞUN İLGİ

Fransa'da düzenlenen şampiyonada namağlup mutlu sona ulaşan millilerin final müsabakasına ilgi büyük oldu. Final maçını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uzturk ve EAFF Başkanı Mateuzs Widlak takip etti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı tebrik etti.

Yürekten kutluyorum diyen Erdoğan, "Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.


BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın bu başarısı, azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağının en açık göstergesidir. Şampiyonlukta emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de canı gönülden kutluyor, milli futbolcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

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