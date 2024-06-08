BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Erdoğan üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı tebrik etti.
Yürekten kutluyorum diyen Erdoğan, "Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın bu başarısı, azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağının en açık göstergesidir. Şampiyonlukta emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de canı gönülden kutluyor, milli futbolcularımızın başarılarının devamını diliyorum."