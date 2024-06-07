PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu | İşte o isimler

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosu açıklandı. A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu netlik kazandı. İşte o isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 23:20 Güncelleme 07 Haziran 2024, 23:50
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu | İşte o isimler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi.

Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı. Aday kadroya giremeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu.

Daha önce geniş kadroda yer alan ve İskoçya ile özel maçta karşılaşan Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna geçiş yapan forvet Bertuğ Yıldırım, A Milli Takım'ın nihai EURO 2024 kadrosuna dahil edildi.

Ayrıca A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer alan Doğan Alemdar, turnuva boyunca gerçekleştirilecek tüm idmanlardaki kaleci yeterliliğini sağlayabilmek adına kampta kalmaya devam edecek.

UEFA'ya iletilen 26 kişilik listede şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’e Kopenhag’da saldırı: 1 kişi tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor
FETÖ’de ’MÖZ’ cuntası! ’Kadim Abiler’ operasyonunda Gülen’in dostuna ’ölümlü’ veliahtına ’tecavüzlü’ tasfiye: Şer yuvasından yeni görüntü
Birleşmiş Milletler, soykırımcı İsrail’i ’çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren’ ülkelerin olduğu kara listeye aldı
Başkan Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan ’enflasyon’ mesajı! Kademe kademe tek hane... O tarihi işaret etti
Ana gündem yeni anayasa! Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyaretin şifreleri: Bu sıradan bir görüşme değil
Türkiye’nin ayak izi genişliyor: Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Avrupa’da Ankara rüzgarı! AB’den dikkat çeken rapor: Yapıcı ortaklık şart
Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Zorunlu Afet Sigortası ZAS için geri sayım! Eşyalar da ödenecek
Motokurye Ata Emre Akman’ın katili 17 yaşında değil! Avukattan bomba iddia: İnsan bir kez bile hastaneye gitmez mi?
ÖZEL | Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak
Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Pişkinliğin böylesi... Elde kelepçe yüzde gülümseme
Macaristan’da yakalanan Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Türkiye’ye iade edilecek mi? Bakan Tunç açıkladı
Galatasaray’da Okan Buruk imzayı attı! Flaş Jose Mourinho yanıtı: Başkan araya girdi!
SON DAKİKA