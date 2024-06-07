Galatasaray’ın yıldızı Victor Nelsson’dan kötü haber: Kadrodan çıkarıldı





Nelsson'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemle Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamayacağım için yıkılmış haldeyim. Sakatlığım umduğum kadar hızlı iyileşmedi. Takım arkadaşlarım ve teknik ekibe iyi şanslar diliyorum. Sizin için tezahürat yapacağım." ifadelerini kullandı.

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