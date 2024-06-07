Sürpriz olur! Jose Mourinho EURO 2024 tahminlerini açıkladı

Harry sahanın her yerinden gol atan ama bencil olmayan, harika, komple bir oyuncu. Asist yapıyor, derine iniyor, oyun kuruyor, pres ve savunma yapıyor. Eksik olan tek şey kupa kazanması.

Tottenham'da benim oyuncumdu ve onunla bir kupa kazanacaktım ama finalden altı gün önce gönderildim." dedi.

"PORTEKİZ KUPAYI KAZANABİLİR"



Portekiz'in organizasyonu kazanabilecek seviyede olduğunu dile getiren Mourinho, "Bundan önceki jenerasyonlara saygısızlık etmek istemem ama kadro derinliği ve kalite açısından muhtemelen şimdiye kadar olan en iyi durumdayız.

Portekiz kupayı kazanabilir. Bu öz güven ve herkesi yenebileceklerine dair inançla ilgili. Portekiz'in en iyi takım olduğunu söylemek istemiyorum ama İspanya, Fransa, İngiltere veya Almanya daha iyi değil." şeklinde konuştu.