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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkanlık seçimine artık saatler kaldı. 8 Haziran Cumartesi günü genel kurulda konuşacak olan başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 9 Haziran'da ise sandıkta başkan olmak için yarışacak. Yıldırım'ın en büyük projelerinden bir tanesi de stadyumun kapasitesinin artırılması ve dışının yenilenmesiydi. Projesinin görsellerini de yayınlayan Yıldırım'ın paylaşımlarında bir detay dikkat çekti. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 13:12 Güncelleme 07 Haziran 2024, 13:29
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkanlık seçimine artık saatler kaldı. 8 Haziran Cumartesi günü genel kurulda konuşacak olan başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 9 Haziran'da ise sandıkta başkan olmak için yarışacak.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

Yıldırım'ın en büyük projelerinden bir tanesi de stadyumun kapasitesinin artırılması ve dışının yenilenmesiydi.

İşte Aziz Yıldırım'ın stadyum projesi

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

Projesinin görsellerini de yayınlayan Yıldırım'ın paylaşımlarında bir detay dikkat çekti.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

KALE ARKASI KOLTUKLARI KALKACAK

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe stadında kale arkasında bulunan koltukların kaldırılacağını duyurmuştu.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

Böylelikle 10 bin kişilik bir yer açmayı planlayan Yıldırım, ayrıca kale arkası tribünlerini de 3 katlı olarak planladığını belirtti.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesinin görüntüleri...

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesinin görüntüleri...

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesinin görüntüleri...

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesinin görüntüleri...

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesinin görüntüleri...

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesinin görüntüleri...

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

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