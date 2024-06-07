Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkanlık seçimine artık saatler kaldı. 8 Haziran Cumartesi günü genel kurulda konuşacak olan başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 9 Haziran'da ise sandıkta başkan olmak için yarışacak.