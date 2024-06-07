Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın stadyum projesinde dikkat çeken detay! Resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkanlık seçimine artık saatler kaldı. 8 Haziran Cumartesi günü genel kurulda konuşacak olan başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 9 Haziran'da ise sandıkta başkan olmak için yarışacak.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkanlık seçimine artık saatler kaldı. 8 Haziran Cumartesi günü genel kurulda konuşacak olan başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 9 Haziran'da ise sandıkta başkan olmak için yarışacak.
Yıldırım'ın en büyük projelerinden bir tanesi de stadyumun kapasitesinin artırılması ve dışının yenilenmesiydi.
Projesinin görsellerini de yayınlayan Yıldırım'ın paylaşımlarında bir detay dikkat çekti.
KALE ARKASI KOLTUKLARI KALKACAK
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe stadında kale arkasında bulunan koltukların kaldırılacağını duyurmuştu.
Böylelikle 10 bin kişilik bir yer açmayı planlayan Yıldırım, ayrıca kale arkası tribünlerini de 3 katlı olarak planladığını belirtti.
İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesinin görüntüleri...
İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesinin görüntüleri...
İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesinin görüntüleri...
İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesinin görüntüleri...
İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesinin görüntüleri...
İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesinin görüntüleri...