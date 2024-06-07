Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.