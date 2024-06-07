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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Erden Timur'un ayrılmasının ardından transfer çalışmalarını bizzat sürdürme kararı alan başkan Dursun Özbek ve ekibi, Fenerbahçe'ye dev bir transfer çalımı atmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 10:45 Güncelleme 07 Haziran 2024, 10:45
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, rekorlar kırarark geçirdiği sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki sezon üst üste aynı başarıyı elde eden Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek de yeniden seçilerek görevini sürdürüyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

BURUK KALDI!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği belirsizliğini koruyordu. Şampiyon teknik adam, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini duyurmuştu.

Yönetim tecrübeli teknik adamla sözleşme yeniledi ve yola devam dedi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Sarı kırmızılılar ayrıca, sezonun yıldız isimlerinden Dries Mertens ile de 1 yıllık sözleşme yenileyecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray'da tüm plan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için kurulacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Geride kalan sezonda Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin bulunduğu grupta iyi işlere imza atan Aslan, Kopenhag'ın arkasında kalarak grubunu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne düştü.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Burada Sparta Prag ile karşılaşan temsilcimiz, ilk maçı 3-2 kazansa da ikinci maçta sahadan farklı mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Bu sezon Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu plan doğrultusunda yapacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

İSKELET KORUNACAK

Galatasaray'da ilk hedef takımın iskeletini koruyarak eksik bölgeleri tamamlamak. Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalandı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi de şampiyonluğun ilan edildiği Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Arjantinli yıldız gelecek sezon da takımda kalacağını ve 5. yıldızı takmak için mücadele edeceğini söyledi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ

Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız Konyaspor maçının ardından ayrılık sinyali verdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

ERDEN TİMUR MORALLERİ BOZDU!

Galatasaray'da yaptığı transferlerle taraftarların sevgisini kazanan Erden Timur, camiadan yeterli desteği alamadığını belirterek görevinden ayrıldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM!

Transferde orta sahaya Torreira'nın yanına aynı kalitede bir isim takviye etmek isteyen Galatasaray'da gözler Rabiot'ya çevrildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Fransız yıldız ile görüşmelere başladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

5 sezondur İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Adrien Rabiot çıktığı 35 maçta 5 gol attı, 3'de asist yaptı. 2019 yılında PSG'den Juventus'a gelen Adrien Rabiot'un piyasa değeri şu anda 35 milyon euro.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

Rabiot, Fransa'nın EURO 2024 kadrosunda da yer alıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor

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