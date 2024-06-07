Beşiktaş’ın yeni yönetim kurulu danışmanı Bradley Friedel oldu! Bradley Friedel kimdir?





Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu danışmanlığına getirilmiştir. Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.