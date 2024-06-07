Beşiktaş’ın yeni yönetim kurulu danışmanı Bradley Friedel oldu! Bradley Friedel kimdir?

Beşiktaş Kulübü, yönetim kurulu danışmanlığına 53 yaşındaki ABD'li Bradley Friedel'in getirildiğini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, yönetim kurulu danışmanlığına 53 yaşındaki ABD'li Bradley Friedel'in getirildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu danışmanlığına getirilmiştir. Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
BRAD FRIEDEL KİMDİR?
Futbolculuk döneminde Brad Friedel UCLA Bruins, Newcastle United, Bröndby, Columbus, Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham formalarını giydi.
Friedel, 1995'te Galatasaray'la sözleşme imzalarken ertesi sezon sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.
Futbolu bıraktıktan sonra Tottenham'da farklı görevlerde çalışan Friedel, ABD U19 Takımı'nın başında iki maça çıktı. Friedel, New England'la 2017'de sözleşme imzalarken takımının başında 47 maçta görev yaptı.