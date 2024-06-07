SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanırken, gözler transfere çevrildi. Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, Premier Lig'in yıldızı için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 17:17 Güncelleme 07 Haziran 2024, 17:17
Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

Sarı kırmızılılar, geride bıraktığımız sezonu rekorlar kırarak 102 puanla şampiyon tamamlarken en yakın takipçisi Fenerbahçe 99 puanda kaldı.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

24. lig kupasını kaldıran Galatasaray, gelecek sezon bir kez daha şampiyonluğa ulaşıp 5. yıldızı takmak istiyor.

Fenerbahçeden Galatasaraya çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacakFenerbahçeden Galatasaraya çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak
Fenerbahçe'den Galatasaray'a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

ERDEN TİMUR MORAL BOZDU

Galatasaray'da yeni sezon öncesi camiayı şoke eden bir gelişme yaşandı. Son iki sezon kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Erden Timur görevini bıraktı.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

Bir basın toplantısı düzenleyerek kararını açıklayan Timur, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

Timur'un ayrılığının Galatasaray'ı nasıl etkileyeceği merakla beklenirken gözler Mauro Icardi'ye çevrildi.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

Arjantinli yıldızın çok sevdiği Erden Timur'un görevinden ayrılmasına rağmen, sarı kırmızılı formayı giymeye devam edeceği öğrenildi.

Galatasaraya bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacakGalatasaraya bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak
Galatasaray'a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

GÖZLER AYRILIKLARDA

Galatasaray'da transferlerden önce gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Aslan'ı bu yönde oldukça zorlayacak bir transfer dönemi bekliyor.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

Sarı kırmızılılar ilk olarak takımdaki kiralık isimlerle yollarını ayıracak. Ndombele, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile vedalaşılacak.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

Okan Buruk'un neredeyse hiç verim alamadığı Zaha ve Tete ile de yola devam edilmeyecek.

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 30 milyon euroluk yıldız 15 milyon euroya gelecekGalatasaray transferde bombayı patlatıyor! 30 milyon euroluk yıldız 15 milyon euroya gelecek
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 30 milyon euroluk yıldız 15 milyon euroya gelecek

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

YÜKSEK BONSERVİS HEDEFİ

Galatasaray'da savunma hattının da bu yaz değişmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Davinson Sanchez ve Nelsson ile yollar ayrılabilir.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

Sarı kırmızılılara iki yıldız için de yüksek teklifler geliyor. Cimbom'un bu transferlerden beklentisi ise en az 15'er milyon euro.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

Kerem Aktürkoğlu'nun durumu da belirsizliğini koruyor. Yurt dışından birçok teklif alan milli futbolcunun da Galatasaray'da kalmak istemediği öğrenildi.

Galatasaraya kral golcü: Icardinin tahtını sallayacak! Farioliden Aslan kıyağıGalatasaraya kral golcü: Icardinin tahtını sallayacak! Farioliden Aslan kıyağı
Galatasaray'a kral golcü: Icardi'nin tahtını sallayacak! Farioli'den Aslan kıyağı

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

DERRICK KÖHN SÜRPRİZİ

Galatasaray'a devre arasında transfer olan Derrick Köhn de beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

Angelino'nun yerine transfer edilen Köhn, Okan Buruk'u memnun edemezken yeni sezon öncesi sol bek arayışları da başladı.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

AMRABAT HAREKATI

Orta sahada Lucas Torreira'yı rahatlatacak bir isim arayışında olan Galatasaray'da gündeme Sofyan Amrabat ismi geldi.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından Manchester United'ın yolunu tutan yıldız orta saha, Ada ekibinde beklenen performansı gösteremedi.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

Galatasaray'ın Amrabat için tüm şartları seferber edip transferi noktalamak istediği öğrenildi.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

Amrabat da daha önce abisinin fortmasını terlettiği Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız! Torreira rahat nefes alacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor
FETÖ’de ’MÖZ’ cuntası! ’Kadim Abiler’ operasyonunda Gülen’in dostuna ’ölümlü’ veliahtına ’tecavüzlü’ tasfiye: Şer yuvasından yeni görüntü
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan ’enflasyon’ mesajı! Kademe kademe tek hane... O tarihi işaret etti
Ana gündem yeni anayasa! Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyaretin şifreleri: Bu sıradan bir görüşme değil
Türkiye’nin ayak izi genişliyor: Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Avrupa’da Ankara rüzgarı! AB’den dikkat çeken rapor: Yapıcı ortaklık şart
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Zorunlu Afet Sigortası ZAS için geri sayım! Eşyalar da ödenecek
Motokurye Ata Emre Akman’ın katili 17 yaşında değil! Avukattan bomba iddia: İnsan bir kez bile hastaneye gitmez mi?
ÖZEL | Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak
Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Pişkinliğin böylesi... Elde kelepçe yüzde gülümseme
Macaristan’da yakalanan Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Türkiye’ye iade edilecek mi? Bakan Tunç açıkladı
Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor
Galatasaray’da Okan Buruk imzayı attı! Flaş Jose Mourinho yanıtı: Başkan araya girdi!
Müge Anlı’da dehşete düşüren Güllü Çolak olayı! Adamı kıyma yaptılar! Kardeşleri anlattı: Et görünce mideleri bulanıyor
Mekke’ye ulaşan hacı adayları ibadetlerini sürdürüyor | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 7 vatandaşımız hayatını kaybetti
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor
SON DAKİKA