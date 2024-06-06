Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! Ayrılıyor mu? İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

Bu hareket, "Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?" yorumlarına neden oldu.





Bu sezon Galatasaray formasıyla 47 resmi maçta görev yapan yıldız oyuncu, 32 gol attı.





12 kez de asist yapan Icardi, kariyerinin en formda sezonlarından birini geçirdi.





Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuya İtalya ve MLS'ten tekliflerin olduğu belirtiliyordu.