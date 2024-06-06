Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! Ayrılıyor mu? İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı.
Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı.
Gelecek yıl da Süper Lig'de şampiyonluk yaşayarak armasına beşinci yıldızı takma peşinde olan Aslan, flaş gelişmeler yaşıyor.
Sportif AŞ Başkanvekili olarak Galatasaray'da görev yapan ve taraftarın sevgilisi olan Erden Timur, görevini bıraktığını açıklamıştı.
Bu ayrılığın üzerine Galatasaray'da taşlar yerinden oynarken özellikle transfer sezonunun nasıl geçeceği merak konusu haline geldi.
Mauro Icardi başta olmak üzere futbolcularla da arası oldukça iyi olan Erden Timur'un ayrılığından sonra Arjantinli yıldızın ayrılık iddiaları ortaya çıktı.
Erden Timur'un ayrılığından sonra Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşen Mauro Icardi'den flaş bir hareket geldi.
Sosyal medyada taraftarları adeta ayağa kaldıran Icardi, Galatasaraylıları gece yarısı düşündürdü.
Tecrübeli golcü Icardi, Instagram profilinde bulunan 'Galatasaray' öne çıkarılanlar kısmını kaldırdı.
Bu hareket, "Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?" yorumlarına neden oldu.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 47 resmi maçta görev yapan yıldız oyuncu, 32 gol attı.
12 kez de asist yapan Icardi, kariyerinin en formda sezonlarından birini geçirdi.
Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuya İtalya ve MLS'ten tekliflerin olduğu belirtiliyordu.