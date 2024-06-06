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Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! Ayrılıyor mu? İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, son 2 sezondur gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu. Erden Timur'un istifasının ardından gözlerin çevrildiği Arjantinli yıldız, taraftarlarını şoke eden bir harekete imza attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 09:16 Güncelleme 06 Haziran 2024, 09:24
Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! Ayrılıyor mu? İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

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Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

Gelecek yıl da Süper Lig'de şampiyonluk yaşayarak armasına beşinci yıldızı takma peşinde olan Aslan, flaş gelişmeler yaşıyor.

Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

Sportif AŞ Başkanvekili olarak Galatasaray'da görev yapan ve taraftarın sevgilisi olan Erden Timur, görevini bıraktığını açıklamıştı.

Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

Bu ayrılığın üzerine Galatasaray'da taşlar yerinden oynarken özellikle transfer sezonunun nasıl geçeceği merak konusu haline geldi.

Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

Mauro Icardi başta olmak üzere futbolcularla da arası oldukça iyi olan Erden Timur'un ayrılığından sonra Arjantinli yıldızın ayrılık iddiaları ortaya çıktı.

Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

Erden Timur'un ayrılığından sonra Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşen Mauro Icardi'den flaş bir hareket geldi.

Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

Sosyal medyada taraftarları adeta ayağa kaldıran Icardi, Galatasaraylıları gece yarısı düşündürdü.

Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

Tecrübeli golcü Icardi, Instagram profilinde bulunan 'Galatasaray' öne çıkarılanlar kısmını kaldırdı.

Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

Bu hareket, "Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?" yorumlarına neden oldu.

Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

Bu sezon Galatasaray formasıyla 47 resmi maçta görev yapan yıldız oyuncu, 32 gol attı.

Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

12 kez de asist yapan Icardi, kariyerinin en formda sezonlarından birini geçirdi.

Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuya İtalya ve MLS'ten tekliflerin olduğu belirtiliyordu.

Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını şoke eden hareket! İşte profilinin eski ve yeni görüntüsü

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