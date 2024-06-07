Galatasaray’da Okan Buruk imzayı attı! Flaş Jose Mourinho yanıtı: Başkan araya girdi!



Erden bey bugün bizimle beraber olmasa da buraya gönülden bağlı olduğunu biliyoruz. Bütün oyuncularımız sezon başladığında burada olacak, bizim devam etmek istediklerimiz tabii. Bu konuyla ilgili olumsuz bir durum olmadı.

Hiçbir camiaya benzemiyoruz. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor. Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız.