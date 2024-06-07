Galatasaray’da Okan Buruk imzayı attı! Flaş Jose Mourinho yanıtı: Başkan araya girdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son iki sezondur şampiyonluğa taşıdığı sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşme yeniledi. 50 yaşındaki teknik adam, imza töreninde açıklamalarda bulunurken Jose Mourinho ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son iki sezondur şampiyonluğa taşıdığı sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşme yeniledi. 50 yaşındaki teknik adam, imza töreninde açıklamalarda bulunurken Jose Mourinho ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.
İşte Okan Buruk'un açıklamaları;
Hedef 25, hedef 5. yıldız. 2 yıl önce amacımızın şampiyonluk olduğunu söyledik. 2 şampiyonluk yaşadık ve verdiğimiz sözleri tuttuk. Her sene daha zor oluyor, yine zor bir sezona başlayacağız. Devam etmemi isteyen başkan ve yönetime teşekkürler.
2018'de Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Öyle bir takımla kupa kazanmak çok değerliydi. Hedefim Galatasaray'ın teknik direktörü olabilmekti. Rizespor, Başakşehir ile şampiyonluk... Burada şampiyonluklar ve Süper Kupa... Hayalimi yaşıyorum. Bundan sonra hedefimiz sırayla kupaları kazanmak. İlk hedef 5. yıldız. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor, hiçbir camiaya benzemiyoruz. Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Yine şampiyon olmak ve geçen sene insanların ve bizim ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne yine girmek istiyoruz.
Erden bey bugün bizimle beraber olmasa da buraya gönülden bağlı olduğunu biliyoruz. Bütün oyuncularımız sezon başladığında burada olacak, bizim devam etmek istediklerimiz tabii. Bu konuyla ilgili olumsuz bir durum olmadı.
Hiçbir camiaya benzemiyoruz. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor. Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız.
MOURINHO YANITI!
Okan Buruk'a sorulan "Jose Mourinho transferinde payınız var mı?" sorusuna tecrübeli teknik adam "Görüşmelerde yoktum, payım olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.
Başkan Dursun Özbek ise araya girerek "Bence var" dedi.
"BATSHUAYI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCEMİZ YOK"
ahaber.com.tr'den Okan Beltek'in sorduğu Batshuayi sorusuna da yanıt veren tecrübeli teknik adam, "3-4 oyuncu alacağız gibi... Birçok isim yazılıyor, görüştüğümüz isimler var. Forvet için hazırlıklarımız var. Batshuayi ile ilgili düşüncemiz yok." dedi.
Elimizdeki oyuncular hariç bir profil bakacağız. En iyisini getirme konusunda başkanımız bize yetkiyi verdi. Bütçemiz olacak.
"İLKAY GÜNDOĞAN ÜST DÜZEY BİR OYUNCU"
Sağ bek, orta saha ve hücum hattına transfer düşünüyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Doğru oyuncular belirledik, kampa kadar en hazır şekle gelmek istiyoruz. Galatasaray taraftarını mutlu edecek transferler olacak.
İlkay Gündoğan çok üst düzey bir oyuncu. İyi bir Galatasaraylı. Ama benim bildiğim Barcelona'da bir yıl daha devam edecek. Tabii ki kadromda görmek isterim.