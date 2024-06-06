Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Bu kapsamda Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'yla gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.

Zaha 4.35 milyon Euro, Tete 2.8 milyon Euro ve Oliveira 2.75 milyon Euro ücret kazanırken; toplam maliyet ise 9.9 milyon Euro (yaklaşık 347 milyon TL) ediyor.