Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Trendyol Süper Lig'de rekorlarla dolu bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.
Trendyol Süper Lig'de rekorlarla dolu bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.
Sarı-kırmızılılar 24. kez mutlu sona ulaşırken, ezeli rakibi Fenerbahçe'de 5 şampiyonluk fark attı.
Cimbom sezonu çifte kupayla noktalarken, teknik direktör Okan Buruk bu başarıda önemli bir pay sahibi oldu.
BURUK'LA SÖZLEŞME UZATILDI
Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatacak.
Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalanacak.
ERDEN TİMUR'DAN İSTİFA KARARI!
Galatasaray'da geçtiğimiz dönem seçilen yönetimle birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili olan Erden Timur, yapılan transferlerde büyük pay sahibi olmuştu.
Mayıs ayında yapılan seçimlerde yeni yönetimde yer almayan Erden Timur'un, Sportif A.Ş.'de devam edeceğini başkan Dursun Özbek açıklamıştı.
Buna karşın Erden Timur, başkan vekilliği görevinden istifa kararı alarak vedasını basın toplantısıyla yaptı.
Sarı-kırmızılılarda son gelişmeler bu yöndeyken, transfer çalışmalarına da hız verildi.
Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.
3 FUTBOLCU GÖNDERİLEBİLİR
Bu kapsamda Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'yla gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.
Zaha 4.35 milyon Euro, Tete 2.8 milyon Euro ve Oliveira 2.75 milyon Euro ücret kazanırken; toplam maliyet ise 9.9 milyon Euro (yaklaşık 347 milyon TL) ediyor.
Sarı-kırmızılılarda yıldız isimlerin yerine gelecek futbolcular da netleşmeye başladı. 1'i yerli 2'si yabancı olmak üzere Cimbom'un listesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
YERLİ HEDEF: OĞUZ AYDIN
Ayrılan isimlerin yerini doldurmak ve yerli alternatifini arttırmak isteyen Cimbom, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı liste başına yazdı.
23 yaşındaki milli yıldız 38 maçta 13 gol - 8 asistlik katkı sağlayarak takımı adına zirvede yer aldı.
Akdeniz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon Euro...
FIRSAT TRANSFERİ: GREENWOOD
G.Saray tıpkı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi, bonservisi Manchester United'da bulunan Mason Greenwood'u alarak bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.
Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 10 gol - 6 asistlik performans sergiledi.
Cimbom, Kırmızı Şeytanlar'la 1 yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor.
Böylelikle oyuncudan katkı alarak futbol piyasasında değerlendirmek ileriye dönük kazanç sağlamak isteniyor.
SON BOMBA CANCELO!
Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık geçiren ve Manchester City'den ayrılması beklenen Joao Cancelo için girişimler başladı.
Ziyech'in opsiyonunu uzatan yönetim, yıldız ismin arkasında Cancelo'yu monte etmek ve sağ koridoru güvence altına almak istiyor.
Devler Ligi kozunu kullanacak G.Saray, 30 yaşındaki futbolcuyu diğer yıldızlarda olduğu gibi projeleri anlatarak ikna etmeye çalışılacak.