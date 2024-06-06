SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yenileyen sarı kırmızılılarda sıra takıma yapılacak takviyelere geldi. A Spor'un haberine göre Aslan, 3 bölgeye 3 flaş transfer yapmak için harekete geçti. İşte o isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 13:25 Güncelleme 06 Haziran 2024, 13:26
Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'de rekorlarla dolu bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Sarı-kırmızılılar 24. kez mutlu sona ulaşırken, ezeli rakibi Fenerbahçe'de 5 şampiyonluk fark attı.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Cimbom sezonu çifte kupayla noktalarken, teknik direktör Okan Buruk bu başarıda önemli bir pay sahibi oldu.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

BURUK'LA SÖZLEŞME UZATILDI

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatacak.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalanacak.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

ERDEN TİMUR'DAN İSTİFA KARARI!

Galatasaray'da geçtiğimiz dönem seçilen yönetimle birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili olan Erden Timur, yapılan transferlerde büyük pay sahibi olmuştu.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Mayıs ayında yapılan seçimlerde yeni yönetimde yer almayan Erden Timur'un, Sportif A.Ş.'de devam edeceğini başkan Dursun Özbek açıklamıştı.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Buna karşın Erden Timur, başkan vekilliği görevinden istifa kararı alarak vedasını basın toplantısıyla yaptı.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Sarı-kırmızılılarda son gelişmeler bu yöndeyken, transfer çalışmalarına da hız verildi.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

3 FUTBOLCU GÖNDERİLEBİLİR

Bu kapsamda Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'yla gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Zaha 4.35 milyon Euro, Tete 2.8 milyon Euro ve Oliveira 2.75 milyon Euro ücret kazanırken; toplam maliyet ise 9.9 milyon Euro (yaklaşık 347 milyon TL) ediyor.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Sarı-kırmızılılarda yıldız isimlerin yerine gelecek futbolcular da netleşmeye başladı. 1'i yerli 2'si yabancı olmak üzere Cimbom'un listesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

YERLİ HEDEF: OĞUZ AYDIN

Ayrılan isimlerin yerini doldurmak ve yerli alternatifini arttırmak isteyen Cimbom, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı liste başına yazdı.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

23 yaşındaki milli yıldız 38 maçta 13 gol - 8 asistlik katkı sağlayarak takımı adına zirvede yer aldı.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Akdeniz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon Euro...

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

FIRSAT TRANSFERİ: GREENWOOD

G.Saray tıpkı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi, bonservisi Manchester United'da bulunan Mason Greenwood'u alarak bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 10 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Cimbom, Kırmızı Şeytanlar'la 1 yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Böylelikle oyuncudan katkı alarak futbol piyasasında değerlendirmek ileriye dönük kazanç sağlamak isteniyor.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

SON BOMBA CANCELO!

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık geçiren ve Manchester City'den ayrılması beklenen Joao Cancelo için girişimler başladı.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Ziyech'in opsiyonunu uzatan yönetim, yıldız ismin arkasında Cancelo'yu monte etmek ve sağ koridoru güvence altına almak istiyor.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Devler Ligi kozunu kullanacak G.Saray, 30 yaşındaki futbolcuyu diğer yıldızlarda olduğu gibi projeleri anlatarak ikna etmeye çalışılacak.

Galatasaray’dan 3 mevkiye 3 yıldız! Taraftarlar bayram edecek

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan 11 Haziran’da CHP’yi ziyaret edecek! Özgür Özel’den ’oturma düzeni’ ve ’heyet’ açıklaması
MSB’den haftalık raporu açıkladı: 59 terörist etkisiz hale getirildi! Teröristan seçimine sert tepki: Tamamen iptal edilmeli
Anayasadan Türkiye meselelerine... Erdoğan - Akşener zirvesinin perde arkası ve İYİ Parti’deki yansımaları! Aylar önce ne rica etti?
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye’ye geliyor! Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak
İlk TAKVİM’den okudunuz! PKK’nın ’seçim’ maskeli ’teröristan’ tezgahı çöktü: Mehmetçik korkusu sandık toplattı | MSB’den açıklama
Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı
Rekabet Kurulu’ndan Apple’ın uygulaması APP Store için soruşturma!
AYM Başkan Erdoğan’ın atama ve yetkilerini iptal etti yalanı çöktü! İddialar gerçeği yansıtmamaktadır
TORBA YASADA GÖZLER MECLİS’TE | Öncelik emeklilerin! Bağ-Kurluya erken emeklilik, memura 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, 100 bin taşerona kadro...
İsrail’in Nusayrat Mülteci Kampı’nda UNRWA okuluna düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek
Beşiktaş’ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin iddianamenin detaylarına ulaşıldı! 27 müşteki 9 sanık: 22 yıl 6’şar aya kadar hapis
Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme! İtiraf geldi: Tüm aile işin içinde! Havyanlar cesedi yesin diye meyve koymuşlar
Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu için artık saatler kaldı! 7 deney yapacak! Dikkat çeken Azerbaycan detayı
İstanbul’da binlerce riskli bina tespit edildi! Yalnızca 178’i yıkıldı
SON DAKİKA