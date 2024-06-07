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Avrupa kulüpleri arasında Arda Güler kapışması! Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Getafe, Mallorca, Milan...

Avrupa kulüpleri Arda Güler’e gözünü dikti. AS Gazetesi, Real Madrid’in genç yıldızını F.Bahçe dışında, Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Getafe, Mallorca, Milan ve Leipzig’in istediğini iddia etti.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
Avrupa kulüpleri arasında Arda Güler kapışması! Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Getafe, Mallorca, Milan...

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LA Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İspanyol basını, genç yıldız ile ilgilenen 8 kulübü duyurdu.

HEDEFTEKİ İSİM ARDA GÜLER
AS Gazetesi'nde yer alan haberde; bu sezon sakatlıklar ve Carlo Ancelotti'nin tercihleri sebebiyle yeterince süre alamayan, sezonun sonlarına doğru ise bulduğu fırsatları çok iyi değerlendirip beğeni toplayan Arda Güler'e Fenerbahçe dışında 7 kulübün ilgi duyduğu belirlendi. Arda'yı İspanya haricinde İtalya ve Almanya'dan isteyen kulüpler bulunuyor.

5 İSPANYOL EKİBİ İSTİYOR
19 yaşındaki Arda'ya İspanya'dan Real Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Getafe ve Mallorca'nın talip olduğu ifade edildi. İtalya'dan ise Milan Kulübü, genç yıldızı renklerine bağlamayı hedefliyor.

Ayrıca Almanya'dan da Leipzig'in, Arda'nın peşinde olduğu ifade edildi. Milli yıldızımız, geride bıraktığımız sezon Real'de 12 resmi maça çıktı ve 6 gole imza attı. Yıldız futbolcunun Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Real Madrid'in satmak istemediği Güler'e yeni sezonda daha çok şans vermesi bekleniyor.

EN İYİ 11. OYUNCU ARDA
Fransa'nın önde gelen yayın organlarından L'Equipe, 1 Ocak 2005'ten sonra doğan en iyi 30 oyuncu listesini yayınladı. Barcelona'dan Lamine Yamal'ın zirvede olduğu söz konusu listede Arda Güler ise 11. sırada yer aldı.

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