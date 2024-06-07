Avrupa kulüpleri arasında Arda Güler kapışması! Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Getafe, Mallorca, Milan...

Ayrıca Almanya'dan da Leipzig'in, Arda'nın peşinde olduğu ifade edildi. Milli yıldızımız, geride bıraktığımız sezon Real'de 12 resmi maça çıktı ve 6 gole imza attı. Yıldız futbolcunun Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Real Madrid'in satmak istemediği Güler'e yeni sezonda daha çok şans vermesi bekleniyor.