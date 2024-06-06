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Galatasaray Wilfried Zaha'nın alternatifini yine İngiltere'den buldu! Premier Lig'in bir dönem yıldızıydı

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Dursun Özbek'in başkan olarak görevine devam etmesinin ardından Erden Timur'un ayrlması herkesi şoke etmişti. Timur aynı zamanda transferde de en etkin ve kritik isimlerden biriydi ve onsuz ilk tescil dönemi başladı. Kulübün neler yapacağı ve yol haritası merakla bekleniyor. Cimbom göndermek istediği isimler arasında yer alan Wilfred Zaha'nın alternatifini buldu. Üstelik aynı takım için de mücadele ettiler. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 17:53 Güncelleme 06 Haziran 2024, 17:53
Galatasaray Wilfried Zaha’nın alternatifini yine İngiltere’den buldu! Premier Lig’in bir dönem yıldızıydı

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Geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki senede de aynı başarıyı elde ederek 25'inci kez mutlu sona ulaşmak ve beşinci yıldızı takmak amacında. Sarı kırmızılılar bunun için transferde çalışmalarına erken başladı ancak Erden Timur görevlerinden ayrılarak kulübe veda etti.

Timur iki sezondur takımın elde ettiği başarılar için yaptığı transferler ve getirdiği yıldızlarla ön plana çıkmayı başarmıştı. Başta Mauro Icardi olmak üzere pek çok oyuncunun adeta eli ayağı olan ve kulübün yanı sıra şehre ve takıma adapte konusunda büyük rol oynadığı eski başkanvekilinin ayrılığı herkesi üzdü.

Galatasaray Kulübü başta olmak üzere Teknik Direktör Okan Buruk ve birçok futbolcu kendisi için veda mesajı paylaşarak teşekkürlerini sundu.

En dikkat çekici mesaj ise Arjantinli golcüden geldi. Tangocu golcü; "Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın. Ne kadar güçlü olursa olsun birlikte göğüs gerdik fırtınalara ve hep galip çıktık. Bugün aşık olduğun kulübe veda ediyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. Bitti diye ağlama, oldu diye gülümse. Eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Aslan'da Erden Timur'un vedası sonrasında nasıl bir transfer politikası benimseneceği de merak konusu oldu. Vaktinin büyük bölümünü Galatasaray'a ayıran ve önemli işlere imza atan Timur'dan sonra hangi futbolcuların takıma getirileceği sezonun da kaderini belirleyecek gibi gözüküyor.

Yönetim özellikle bu konuda güçsüz olmadığını göstermek üzere dünya yıldızlarına yönelerek ilk etapta ses getirecek imzalar atmak istiyor. Birçok oyuncu da listede bulunuyor.

Takımdan ayrılabilecek isimler arasında Wilfred Zaha bulunuyor. Fildişili oyuncu eğer ayrılabilirse hemen yerine takviye yapılacak. Bu bölge için çok kritik bir isim gündemde yer alıyor.

Fildişili futbolcu geride kalan sezonda 42 karşılaşmaya çıkıp 10 gol attı ve 5 asist üretere 2 bin 110 dakika sahada kaldı. Ancak düzenli oynayamaması nedeniyle pek çok aleni şekilde tepki gösterdi. Hatta geçtiğimiz günlerde bir mesaj atıp sonrasında sildi.

Eğer tatmin edici bir öneri gelirse satışına sıcak bakılıyor. Okan Buruk da öğrencisi ile çalışmayı pek düşünmüyor. Bunun için de yönetime rapor sundu ve talebini iletti.

Zaha da bugün bir paylaşım yaparak ayrılık imasında bulundu.

Başkan Dursun Özbek de ekibiyle yine başarılı teknik adamdan gelen rapor doğrultusunda harekete geçti. Listedeki isimlerden biri yine İngiltere Premier Lig'de yıldızını parlatmıştı.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak 24. kez bu mutluluğu yaşayan Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak istiyor.

ESPN'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, İngiliz devinden ayrılan Martial ile ilgileniyor.

Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 28 yaşındaki Fransız forvet için Galatasaray'ın temaslara başladığı belirtildi.

Haberin detaylarında; Süper Lig devinin, oyuncuyu uygun bir maaş karşılığında renklerine bağlamak istediği ve Martial'i bu konuda ikna etmek zorunda olduğu aktarıldı.

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