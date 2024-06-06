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Fenerbahçe'ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler birçok dünya yıldızı ile görüşürken gündeme gelen son isim, oldukça ses getirecek cinsten. Gelen haberlere göre Jose Mourinho, bu transfer için menajeri Jorge Mendes'i görevlendirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 10:06 Güncelleme 06 Haziran 2024, 10:06
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenen Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

İmza töreninde konuşan Jose Mourinho, "Benim için tek önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı. Bu forma artık benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim" diyerek, Fenerbahçe taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Şampiyonlar Ligi finalinde de Fenerbahçe'nin tanıtımını yapan Portekizli teknik adam, hedefinin Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

TRANSFER ÇALIŞMASI BAŞLADI

Fenerbahçe'de mevcut yönetim, seçimleri kazanacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Koç, imza töreni esnasında astronomik teklif gelmediği müddetçe oyuncu satmayacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Bunun yanı sıra yeni yönetimde olması planlanan Acun Ilıcalı da, takıma 3-4 dünya yıldızı takviyesi yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Kanarya'da Jose Mourinho ile beraber transfer çalışmaları da başlarken, öncelik takımdan ayrılması planlanan isimlere verilecek.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

O İSİMLER TAKIMDA KALACAK

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun mutlaka takımda kalmasını istediği isimler mevcut.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Livakovic, Djiku, Becao, Fred, İrfan Can ve Tadic'in takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Kanarya, sözleşmesi sona eren ancak opsiyonu bulunan Michy Batshuayi ile de yola devam edecek.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

TEKLİFLERE BAĞLI

Fenerbahçe'de bazı isimlerin geleceği ise kulübe gelecek tekliflere bağlı olacak.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Kanarya'da bu doğrultuda geleceği en merak edilen isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor. Sarı lacivertliler, 30 milyon euronun altına milli futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Aynı şekilde Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski için de gelecek teklifler beklenecek. Kanarya, bu isimlerden de en az 20'şer milyon euro gelir hedefliyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'i de Avrupa'da takip eden takımlar var. Milli futbolcunun EURO 2024 performansı geleceğinde belirleyici olacak.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Yine gösterdiği performansla sezonun etkili isimlerinden olan Osayi Samuel için de 15 milyon euro bandında teklif gelmesi halinde transfere onay verilecek.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında ve devre arasında takımdan kiralık olarak ayrılan yabancı isimler ile yola devam edilmeyecek.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo ile vedalaşılacak. 3 ismin de kiralandıkları takımlara bonservisiyle gönderilmesi gündemde.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

MERT HAKAN'DA KARAR YÖNETİMİN

Sözleşmesi sona eren Joshua King ile vedalaşan Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş için ise kararı yönetim belirleyecek. Ali Koç'un görevde kalması halinde milli futbolcuyla sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

DZEKO SORU İŞARETİ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile beraber gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden birisi de Edin Dzeko.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Fenerbahçe'nin kaptanı, İsmail Kartal'ın kalması halinde takımdan ayrılacaktı. Ancak Mourinho'nun gelişi işleri değiştirdi.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Boşnak yıldız takımda kalmak istese de Portekizlinin vereceği karar belirleyici olacak. Mourinho, Roma'nın başına geçtiğinde Dzeko ile çalışmak istememiş ve yıldız isim Inter'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

JOAO FELIX HAMLESİ

Fenerbahçe'nin La Liga ekiplerinden Barcelona'nın yıldızı Joao Felix için girişimlere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Portekizli yıldız, ilk 11'in değişilmezi olacağı bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Hem Mourinho'nun hem de Felix'in menajeri olan Jorge Mendes'in, bu transfer için resmi girişimlere başlaması halinde sarı-lacivertlilere ciddi anlamda destek verebileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

Barcelona'da geçen sezon toplamda 44 maçta süre bulan Felix, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Transferi Jorge Mendes bitirecek

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