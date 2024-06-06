SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

8 Haziran'da yeni başkanını belirleyecek olan Fenerbahçe'de, mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho ile transfer toplantısı yapılırken, takımdan gidecek ve takviye yapılacak isimler için de karar verildi. İngilizler Fenerbahçe'nin ilk transferini ise bu sözlerle duyurdu: Prensip anlaşması tamam! İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 16:58 Güncelleme 06 Haziran 2024, 16:58
İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta sonu başkanlık seçimi yaşanacak.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

2018'den bu yana Fenerbahçe'de başkanlık görevini sürdüren Ali Koç kongrede yeniden aday olurken, karşısına sarı lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım çıktı.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

MOURINHO KAVGASI

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri sürecinde Jose Mourinho bombası patladı. İsmail Kartal ile yollarını ayırma kararı alan sarı lacivertliler, sözleşmesinin bitmesinin ardından tecrübeli teknik adama veda videosu yayınladı.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

Başkanlık adaylığını açıkladığı basın toplantısında, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklayan Aziz Yıldırım büyük yankı uyandırmıştı.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

Ancak daha sonra İsmail Kartal ile yolların ayrılmasından yalnızca bir gün sonra mevcut yönetim, Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

Şampiyonlar Ligi finaline de damga vuran bu kararın ardından Kanarya, ertesi gün dünyaca ünlü teknik adama 30 bin taraftarın önünde imza attırdı.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'nun kendisinin sayesinde takıma getirildiğini söylerken mevcut yönetim Portekizli teknik adamla Yıldırım'dan daha önce görüştüklerini söyledi.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

SIRA TRANSFERDE

8 Haziran'da yeni başkanını belirleyecek olan Fenerbahçe'de, mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

Bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho ile transfer toplantısı yapılırken, takımdan gidecek isimler için de karar verildi.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

AYRILIK RÜZGARI

Fenerbahçe özellikle geride kalan sezonda hiç verim alamadığı isimlerle yollarını ayıracak. Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Ryan Kent bu sezon kadroda olmayacak.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

Kanarya ayrıca kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique, Joao Pedro ve Miguel Crespo ile de yola devam etmeyecek.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

BATSHUAYI BİLMECESİ

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Michy Batshuayi ile görüşmeler devam ediyor. Başkan Ali Koç'un 'opsiyonu yok' dediği Belçikalı yıldızın, Jose Mourinho etkisiyle takımda kalması bekleniyor.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

MERT HAKAN KALIYOR

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Mert Hakan Yandaş için de müjdeyi başkan Ali Koç verdi. Koç, 'Fenerbahçe'yi sonuna kadar temsil ediyor' dediği milli futbolcu ile sözleşme yenileyecek.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

İLK TRANSFER BİTİYOR

Ayrılacak isimlerin haricinde transfer yapılacak bölgeler için de Jose Mourinho ile ortak karar alan yönetim, ilk transferini İngiltere'den yapacak.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin Chelsea'nin 29 yaşındaki futbolcusu Raheem Sterling ile anlaşmaya çok yakın olduğu aktarıldı.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

Fenerbahçe'deki seçim sürecinin ardından transfer tarihinin netlik kazanacağı bilgisine yer verilen haberlerde, tarafların el sıkışma aşamasına geldiği bilgisine ulaşıldı.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM

Hücumcu kanat oyuncusunun da Fenerbahçe'ye transferi konusunda istekli olduğu iddia edilirken, transferde son pürüzlerin kaldığı ve prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

Son iki sezondur Londra ekibi Chelsea'de top koşturan 29 yaşındaki yıldız çıktığı 81 maçta 19 gol 11 asist üretti.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

Yıldız isim kariyerinde Liverpool ve Manchester City gibi dev takımlarında formasını giymişti.

İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’i resmi törenle karşıladı! İkili görüşme heyetler arası ’stratejik’ toplantı
FETÖ’nün foto planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen’den yeni itiraf
Başkan Erdoğan 11 Haziran’da CHP’yi ziyaret edecek! Özgür Özel’den ’oturma düzeni’ ve ’heyet’ açıklaması: Hangi konular masada?
ABD Başkanı Joe Biden bu kez olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam
MSB haftalık raporu açıkladı: 59 terörist etkisiz hale getirildi! Teröristan seçimine sert tepki: Tamamen iptal edilmeli
Müge Anlı’da dehşete düşüren Güllü Çolak olayı! Kuzeni itiraf etti: Öldürüp kıyma makinesinde çektiler
Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski yıldız dönüyor
Anayasadan Türkiye meselelerine... Erdoğan - Akşener zirvesinin perde arkası ve İYİ Parti’deki yansımaları! Aylar önce ne rica etti?
Şanlıurfa’da başıboş sokak köpeği vahşeti! Yolda yürüyen adamı ısıran köpek kuduz çıktı! Talihsiz adam karantinada
İlk TAKVİM’den okudunuz! PKK’nın ’seçim’ maskeli ’teröristan’ tezgahı çöktü: Mehmetçik korkusu sandık toplattı | MSB’den açıklama
Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı
İsrail’in Nusayrat Mülteci Kampı’nda UNRWA okuluna düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Rekabet Kurulu’ndan Apple’ın uygulaması APP Store için soruşturma!
AYM Başkan Erdoğan’ın atama ve yetkilerini iptal etti yalanı çöktü! İddialar gerçeği yansıtmamaktadır
SON DAKİKA