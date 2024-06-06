İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

Bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho ile transfer toplantısı yapılırken, takımdan gidecek isimler için de karar verildi.

AYRILIK RÜZGARI Fenerbahçe özellikle geride kalan sezonda hiç verim alamadığı isimlerle yollarını ayıracak. Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Ryan Kent bu sezon kadroda olmayacak.

Kanarya ayrıca kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique, Joao Pedro ve Miguel Crespo ile de yola devam etmeyecek.

BATSHUAYI BİLMECESİ Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Michy Batshuayi ile görüşmeler devam ediyor. Başkan Ali Koç'un 'opsiyonu yok' dediği Belçikalı yıldızın, Jose Mourinho etkisiyle takımda kalması bekleniyor.