İngilizler böyle duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Prensip anlaşması tamam

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta sonu başkanlık seçimi yaşanacak.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta sonu başkanlık seçimi yaşanacak.
2018'den bu yana Fenerbahçe'de başkanlık görevini sürdüren Ali Koç kongrede yeniden aday olurken, karşısına sarı lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım çıktı.
MOURINHO KAVGASI
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri sürecinde Jose Mourinho bombası patladı. İsmail Kartal ile yollarını ayırma kararı alan sarı lacivertliler, sözleşmesinin bitmesinin ardından tecrübeli teknik adama veda videosu yayınladı.
Başkanlık adaylığını açıkladığı basın toplantısında, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklayan Aziz Yıldırım büyük yankı uyandırmıştı.
Ancak daha sonra İsmail Kartal ile yolların ayrılmasından yalnızca bir gün sonra mevcut yönetim, Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Şampiyonlar Ligi finaline de damga vuran bu kararın ardından Kanarya, ertesi gün dünyaca ünlü teknik adama 30 bin taraftarın önünde imza attırdı.
Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'nun kendisinin sayesinde takıma getirildiğini söylerken mevcut yönetim Portekizli teknik adamla Yıldırım'dan daha önce görüştüklerini söyledi.
SIRA TRANSFERDE
8 Haziran'da yeni başkanını belirleyecek olan Fenerbahçe'de, mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho ile transfer toplantısı yapılırken, takımdan gidecek isimler için de karar verildi.
AYRILIK RÜZGARI
Fenerbahçe özellikle geride kalan sezonda hiç verim alamadığı isimlerle yollarını ayıracak. Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Ryan Kent bu sezon kadroda olmayacak.
Kanarya ayrıca kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique, Joao Pedro ve Miguel Crespo ile de yola devam etmeyecek.
BATSHUAYI BİLMECESİ
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Michy Batshuayi ile görüşmeler devam ediyor. Başkan Ali Koç'un 'opsiyonu yok' dediği Belçikalı yıldızın, Jose Mourinho etkisiyle takımda kalması bekleniyor.
MERT HAKAN KALIYOR
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Mert Hakan Yandaş için de müjdeyi başkan Ali Koç verdi. Koç, 'Fenerbahçe'yi sonuna kadar temsil ediyor' dediği milli futbolcu ile sözleşme yenileyecek.
İLK TRANSFER BİTİYOR
Ayrılacak isimlerin haricinde transfer yapılacak bölgeler için de Jose Mourinho ile ortak karar alan yönetim, ilk transferini İngiltere'den yapacak.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin Chelsea'nin 29 yaşındaki futbolcusu Raheem Sterling ile anlaşmaya çok yakın olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'deki seçim sürecinin ardından transfer tarihinin netlik kazanacağı bilgisine yer verilen haberlerde, tarafların el sıkışma aşamasına geldiği bilgisine ulaşıldı.
PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM
Hücumcu kanat oyuncusunun da Fenerbahçe'ye transferi konusunda istekli olduğu iddia edilirken, transferde son pürüzlerin kaldığı ve prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Son iki sezondur Londra ekibi Chelsea'de top koşturan 29 yaşındaki yıldız çıktığı 81 maçta 19 gol 11 asist üretti.
Yıldız isim kariyerinde Liverpool ve Manchester City gibi dev takımlarında formasını giymişti.