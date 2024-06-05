Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon! "O yıldızı Fenerbahçe'ye bırak"

Eğer imkanım olsaydı yarın antrenmana başlar, önümüzdeki hafta sonu ilk maçına çıkardım.

"BASKIYI KALDIRAMAYANLAR OYNAYAMAZ" Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Fenerbahçe'de oynayan oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa, burada oynayacak kadar iyi değildir.

MARIO BRANCO: F.BAHÇE'YE EN İYİLER GELECEK "Jose Mourinho'yla Fenerbahçe'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olan şeyler beni ilgilendiren şeyler değil. Başkanımızın sahip olduğu vizyon, futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden birinin ilgisini çekmeyi başardı."



"Fenerbahçe'den en iyi işi yapmak için para alıyorum. En iyi teknik direktörler, en iyi oyuncular en iyi personeller getirmek için buradayım. Fenerbahçe'ye en iyileri getireceğim." ifadelerinde bulunmuştu."