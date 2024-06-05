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Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon! "O yıldızı Fenerbahçe'ye bırak"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho, transferde de aktif rol alacak. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Portekizli teknik adam, Real Madrid'in yıldızının Fenerbahçe'ye gelmesi için başkan Florentino Perez'e telefon etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 13:17 Güncelleme 05 Haziran 2024, 13:17
Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

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Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

Özellikle mevcut başkan Ali Koç, transfer konusunda 'tartışmasız' isimleri kadroya katmak için Branco'ya tam yetki verdi.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ise transfere yönelik dikkat açıklamalarda bulunmuştu.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

İşte Jose'nin sözleri:

"OYUNCULAR BANA GÜVENMELİ"

Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

"İLK AMACIMIZ ŞAMPİYON OLMAK"

Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

Play-off'lar bizim için kolay olmayacak. Belki bunu söylemem doğru olmayacak ama EURO 2024'te olacak oyuncularımız umarım erkenden elenirler.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

"ELİMDE OLSA HAFTAYA İLK MAÇIMA ÇIKARDIM"

Benim için hırs her maçı kazanıp şampiyon olmaktır. Fenerbahçe'nin realitesi bu. Taraftarlarımızın neler hayal ettiğini biliyorum.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

Eğer imkanım olsaydı yarın antrenmana başlar, önümüzdeki hafta sonu ilk maçına çıkardım.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

"BASKIYI KALDIRAMAYANLAR OYNAYAMAZ"

Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Fenerbahçe'de oynayan oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa, burada oynayacak kadar iyi değildir.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

MARIO BRANCO: F.BAHÇE'YE EN İYİLER GELECEK

"Jose Mourinho'yla Fenerbahçe'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olan şeyler beni ilgilendiren şeyler değil. Başkanımızın sahip olduğu vizyon, futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden birinin ilgisini çekmeyi başardı."

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

"Fenerbahçe'den en iyi işi yapmak için para alıyorum. En iyi teknik direktörler, en iyi oyuncular en iyi personeller getirmek için buradayım. Fenerbahçe'ye en iyileri getireceğim." ifadelerinde bulunmuştu."

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

REAL MADRID'İN KAPTANI İLK SIRADA!

Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler sonrası Mourinho İspanyol basını elgodigital'de yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre ilk olarak Real Madrid ile sözleşmesi sona eren eski öğrencisi Nacho Fernandez'i istedi.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

MOURINHO DEVREYE GİRECEK

Sportif Direktörü Mario Branco'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nacho'nun menajeriyle temasa geçtiği belirlendi.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

Mourinho, 2012 yılında Real Madrid'i çalıştırırken Nacho'yu altyapıdan çıkaran isimdi.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

Portekizli hocanın transferde bizzat devreye gireceği ve İspanyol futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerde bulunacağı da ifade edildi.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

KARAR TURNUVA SONRASINDA

Savunmanın her bölgesinde oynayabilen Nacho Fernandez, İspanya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alıyor.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

Nacho Fernandez bu sezon Real Madrid formasıyla 45 karşılaşmada görev aldı.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

Madrid ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

İşte Fotomaç'ın derlediği o haber...

Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak

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