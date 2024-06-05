Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon! "O yıldızı Fenerbahçe'ye bırak"

Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi.
Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç transfer için çalışmalarını sürdürüyor.
Özellikle mevcut başkan Ali Koç, transfer konusunda 'tartışmasız' isimleri kadroya katmak için Branco'ya tam yetki verdi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ise transfere yönelik dikkat açıklamalarda bulunmuştu.
İşte Jose'nin sözleri:
"OYUNCULAR BANA GÜVENMELİ"
Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli.
"İLK AMACIMIZ ŞAMPİYON OLMAK"
Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor.
Play-off'lar bizim için kolay olmayacak. Belki bunu söylemem doğru olmayacak ama EURO 2024'te olacak oyuncularımız umarım erkenden elenirler.
"ELİMDE OLSA HAFTAYA İLK MAÇIMA ÇIKARDIM"
Benim için hırs her maçı kazanıp şampiyon olmaktır. Fenerbahçe'nin realitesi bu. Taraftarlarımızın neler hayal ettiğini biliyorum.
Eğer imkanım olsaydı yarın antrenmana başlar, önümüzdeki hafta sonu ilk maçına çıkardım.
"BASKIYI KALDIRAMAYANLAR OYNAYAMAZ"
Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Fenerbahçe'de oynayan oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa, burada oynayacak kadar iyi değildir.
MARIO BRANCO: F.BAHÇE'YE EN İYİLER GELECEK
"Jose Mourinho'yla Fenerbahçe'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olan şeyler beni ilgilendiren şeyler değil. Başkanımızın sahip olduğu vizyon, futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden birinin ilgisini çekmeyi başardı."
"Fenerbahçe'den en iyi işi yapmak için para alıyorum. En iyi teknik direktörler, en iyi oyuncular en iyi personeller getirmek için buradayım. Fenerbahçe'ye en iyileri getireceğim." ifadelerinde bulunmuştu."
REAL MADRID'İN KAPTANI İLK SIRADA!
Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler sonrası Mourinho İspanyol basını elgodigital'de yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre ilk olarak Real Madrid ile sözleşmesi sona eren eski öğrencisi Nacho Fernandez'i istedi.
MOURINHO DEVREYE GİRECEK
Sportif Direktörü Mario Branco'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nacho'nun menajeriyle temasa geçtiği belirlendi.
Mourinho, 2012 yılında Real Madrid'i çalıştırırken Nacho'yu altyapıdan çıkaran isimdi.
Portekizli hocanın transferde bizzat devreye gireceği ve İspanyol futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerde bulunacağı da ifade edildi.
KARAR TURNUVA SONRASINDA
Savunmanın her bölgesinde oynayabilen Nacho Fernandez, İspanya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alıyor.
Nacho Fernandez bu sezon Real Madrid formasıyla 45 karşılaşmada görev aldı.
Madrid ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.
İşte Fotomaç'ın derlediği o haber...