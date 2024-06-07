Fenerbahçe’den Al Nassr forması giyen Talisca hamlesi! Transfer ne zaman netlik kazanacak?

Öte yandan Brezilyalı futbolcunun, Al Nassr armasıyla paylaştığı bir fotoğraf ise takımda kalacağı yönündeki iddialarını beraberinde getirmişti. Tüm bu gelişmelere rağmen hem mevcut başkan Ali Koç hem de Aziz Yıldırım'ın Talisca'yı transfer ederek gövde gösterisi yapmak istediği belirtildi.