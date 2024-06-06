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Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'dan büyük şok! Gelen teklifler kulübü şaşırttı... Takımda mı kalacak?

Galatasaray'da kulübe dönecek kiralık futbolcular arasında Nicolo Zaniolo da bulunuyor. Sarı kırmızılıların İtalyan yıldızının alınırken ödenen bonservis nedeniyle oluşan beklentileri geride kalan sezonda karşılayamaması hayal kırıklığı yaratmıştı. Kanat oyuncusu performans düşüklüğünün arından sakatlık da yaşayınca hiç istemediği bir duruma düştü. Aslan'ın da eli giderek zayıflıyor. Gelen son teklifler ise beklenenin çok altında. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 19:58 Güncelleme 06 Haziran 2024, 20:30
Galatasaray’ın yıldızı Nicolo Zaniolo’dan büyük şok! Gelen teklifler kulübü şaşırttı... Takımda mı kalacak?

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Önceki sezon geldiği Galatasaray'daki yarım sezonluk performansıyla büyük keyif yaşatan Nicolo Zaniolo, yaz aylarında ise Aston Villa'ya kiralanmıştı. Ancak İtalyan futbolcu kendisinden beklenenleri ortaya koymakta sıkıntı yaşayınca İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Ardından da sakatlık geçirdiği için EURO 2024 kadrosunda yer alamadı. Bu durum transfere de yansıdı. İşte detaylar...

Galatasaray Nicolo Zaniolo için İtalya'nın başkent temsilcisi Roma ile 8 Şubat 2023 tarihinde anlaşmaya varmıştı. Cimbom, KAP'a yaptığı açıklamada 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere toplamda 5 sezonda ödenmek üzere toplamda 15 milyon euro kesin bonservis verileceğini duyurmuş, sonraki satıştan ise yüzde 20 pay bulunduğunu açıklamıştı. Ayrıca 24 yaşındaki futbolcuya da 4.5 yıllık anlaşma çerçevesinde sezon başında 2.75 milyon euro maaş verileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel Futbolcu Nicolo Zaniolo ve kulübü A.S.Roma S.r.l.ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20'si A.S. Roma S.r.l.'ye ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4.5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir. Ayrıca A.S. Roma S.r.l. ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

Sarı kırmızılı formayı 12 lig maçında giyen Nicolo Zaniolo, 5 kez rakip fileleri sarsmış ve Fenerbahçe karşısındaki gollerle adından uzun süre bahsettirerek Süper Lig şampiyonluğı yaşamıştı.

Geride kalan sezonda Aston Villa ile İngiltere kariyeri başlayan Nicolo Zaniolo Ada'da istediği huzuru bulamadı ve mutluluğu yaşayamadı. Her ne kadar 39 maçta yer alsa da 3 gol atabildi ve 1363 dakika sahada kaldı.

Birrmingham temsilcisi 5 millyon euro kiralama ücreti ödediği ve 22.5 milyon euro da satın alma opsiyonu belirlediği Zaniolo için herhangi bir insiyatif kullanmadı. Yıldız oyuncu da İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.

Bu sırada geçirdiği sakatlık nedeniyle de ülkesinin EURO 2024 kadrosuna alınmadı. Bu durum da transferine sekte vurdu. Daha önce İtalya'da yeni bir şans hak ettiğini dile getirmişti.

Ancak Galatasaray'a istenen seviyede bir teklif ulaşmış değil. Bir dönem 40 milyon euro seviyelerini görmesi beklenen, İtalyan kanatın adı Fiorentina ve Villarreal ile anılsa da Zaniolo için yapılan öneriler bonservise yönelik olmadı.

Napoli'nin de devreye girdiği Zaniolo konusunda şu an sadece kiralık ve satın alma opsiyonlu teklifler mevcut.

Galatasaray yönetimi ise maksimum kar elde edebileceği tüm şartları zorluyor. Transfermarkt'ta kariyerinde yaptığı ilk çıkış sonrası en kötü piyasa değeri gören Zaniolo'nun ilk hedefi ise ülkesine dönmek.

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