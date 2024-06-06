Galatasaray’ın yıldızı Nicolo Zaniolo’dan büyük şok! Gelen teklifler kulübü şaşırttı... Takımda mı kalacak?

Önceki sezon geldiği Galatasaray 'daki yarım sezonluk performansıyla büyük keyif yaşatan Nicolo Zaniolo , yaz aylarında ise Aston Villa'ya kiralanmıştı. Ancak İtalyan futbolcu kendisinden beklenenleri ortaya koymakta sıkıntı yaşayınca İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Ardından da sakatlık geçirdiği için EURO 2024 kadrosunda yer alamadı. Bu durum transfere de yansıdı. İşte detaylar...

Galatasaray Nicolo Zaniolo için İtalya'nın başkent temsilcisi Roma ile 8 Şubat 2023 tarihinde anlaşmaya varmıştı. Cimbom, KAP'a yaptığı açıklamada 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere toplamda 5 sezonda ödenmek üzere toplamda 15 milyon euro kesin bonservis verileceğini duyurmuş, sonraki satıştan ise yüzde 20 pay bulunduğunu açıklamıştı. Ayrıca 24 yaşındaki futbolcuya da 4.5 yıllık anlaşma çerçevesinde sezon başında 2.75 milyon euro maaş verileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel Futbolcu Nicolo Zaniolo ve kulübü A.S.Roma S.r.l.ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20'si A.S. Roma S.r.l.'ye ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4.5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir. Ayrıca A.S. Roma S.r.l. ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır."