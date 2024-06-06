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Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama geldi

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, kulüp televizyonuna önemli açıklamalar yaptı. Sezon boyunca yaşadıkları süreçten Erden Timur'un ayrılığına, Mauro Icardi'den Barış Alper Yılmaz'ın transferlerine kadar birçok konuda önemli ifadeler kullandı. Ayrıca rakiplerine de göndermede bulundu.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 19:01 Güncelleme 06 Haziran 2024, 20:01
Mauro Icardi Galatasaray’da kalacak mı? Okan Buruk’tan açıklama geldi

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Geride kalan sezonda 24'üncü kez şampiyonluğa ulaşmayı başaran Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'tan gündeme damga vuracak açıklamalar geldi. Transferden birçok konuya dair önemli ifadeler kullanan Buruk özellikle Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak gündeme oturdu. İşte detaylar...

"Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz.

Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Geçen sene bizim için ders. İki sene önce ortada transfer yokken hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bugün başkanımızla toplantı yaptık. Başkanım sağolsun bu sene çok güçlü bir bütçeyle transfer işinde olacağının müjdesini verdi."

"Müzedeki bütün kupaları getirsek bütün adayı dolduracağız herhalde. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak çok ayrı bir şey. Galatasaraylıları mutlu etmek için çok çaba sarf ettik ve mutlu olduk. Önümüzdeki Süper Kupa'yı da alarak bi kupa daha hediye etmek istiyoruz taraftarlarımıza. Bir bütün olduk ve bu bütünlük bize başarıları getirdi. Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük, Galatasaray camiası aksine izin vermez. Transferde 4 mevkide eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz ve buralara transfer yapacağız. Aile olabileceğimiz, bizim yapımıza uygun, uyum sağlayabilecek oyuncular arzuluyoruz. Ciro Mertens'in de sözleşmesini uzatacağız. 2 şampiyonluk sahibi oldu şimdiden."

"Beşiktaş dün yeni hocasını açıkladı. Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var. Bizim hedefimiz yine bu zorlu yarıştan şampiyonlukla çıkmak. Hedef 25. Bir sene bitiyor, yeni hedefler başlıyor. Transfer çalışmaları başlıyor, Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek çok opsiyonumuz var. Başkanımız bu konuda çok istekli. Transfer konusunda ne isterse yaptığımızı söyledi."

"Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu. Bu konuda rahatsız olduğum, mutsuz olduğum yerler oldu. Okan Buruk olarak yıllarca insanların gözünde bir imajım var. Bunun etkilenmesinden dolayı üzüldüm. Özür dilemek istiyorum. Kutlamalar bazen o coşkuyla abartılabiliyor. Kimseyi hedef göstermesek de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Kulüp başkanları ve futbolcularda da oluyor. Birçok şeyde görüyoruz. Bu konuda rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bizler örnek insanlarız. Örnek olmaya devam etmeliyiz. Türk futboluna doğru bir şekilde hizmet etmeliyiz. Türk futboluna yakışır kişiler olmalıyız. Altını çizmek istedim."

"Bugün Icardi ile konuştum. Keyfi çok iyi. Mutlu. Ailesiyle beraber. Önümüzdeki hafta Arjantin'e gidecek. Ondan sonra Temmuz'da bizimle birlikte kampa katılacak."

"Falcılar, büyücüler... Ben çok inançlı bir insan olduğum için "Allah'ın dediği olur" dedim her zaman."

"Barış Alper bu sezon da bizimle olacak. Onunla devam edeceğiz."

"Erden Bey sevdiğimiz birisi. Galatasaray için önemli hizmetlerde bulundu. Hepimiz devam etmesini istedik. Onun bırakması bizi üzüyor. Kendisinin söylediği gibi, ben de burada gelip geçiciyim Erden Bey de aynı şekilde, kendisi de söylediği için söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Tek isteğimiz Galatasaray başarısı. Devam etmeme kararı aldı ama Galatasaray başarısı için elinden geleni yapacak. Aslolan Galatasaray."

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