Mauro Icardi Galatasaray’da kalacak mı? Okan Buruk’tan açıklama geldi

Geride kalan sezonda 24'üncü kez şampiyonluğa ulaşmayı başaran Galatasaray 'da Teknik Direktör Okan Buruk 'tan gündeme damga vuracak açıklamalar geldi. Transfer den birçok konuya dair önemli ifadeler kullanan Buruk özellikle Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak gündeme oturdu. İşte detaylar...

"Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz.

Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Geçen sene bizim için ders. İki sene önce ortada transfer yokken hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bugün başkanımızla toplantı yaptık. Başkanım sağolsun bu sene çok güçlü bir bütçeyle transfer işinde olacağının müjdesini verdi."