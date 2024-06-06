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7 gol 10 asist... Galatasaray’dan golcü bek transferi! Yıldız isim duyuruldu

Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar birçok mevkiye gerçekleştireceği takviyeler konusunda girşimlere başlarken özellikle sağ bek konusunda genç isimlere yönelerek tıpkı Sacha Boey'deki gibi kar elde edilmek isteniyor. Birçok ismin gündemde bulunduğu Aslan'da son olarak golcü bir bekin takıma kazandırılması üzerine girişimler gerçekleştiriliyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 22:06 Güncelleme 06 Haziran 2024, 22:23
7 gol 10 asist... Galatasaray’dan golcü bek transferi! Yıldız isim duyuruldu

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Okan Buruk ile üst üste 2, toplamda ise 24'üncü kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Sarı kırmızılılar yeni tesisleri Kemerburgaz'a getireceği yıldızlar konusunda temaslarını sürdürürken diğer yandan potansiyelli isimleri de gündemine aldı.

Bu yaz döneminde birçok mevkiye takviye yapacak olan Aslan'da öncelikli pozisyonların başında forvet geliyor. Mauro Icardi'yi yedeklemek isteyen teknik heyet ve yönetim, santrfor alabilmek için kolları sıvadı.

Cedric Bakambu ve Carlos Vinicius ile sezonu tamamlayan Cimbom'un gündemine yine çok sayıda isim girdi. İtalyanlar da son dakika haberi ile yeni forvet konusunda gelişmeyi aktardı.

Cimbom özellikle yedek kaldığında sorun çıkarmayacak, maliyeti itibarıyla nispeten ucuz ve yetenekleri bakımından takımı sırtlayacak bir isim arayışında.

Diğer yandan 10 numara için Mertens ile görüşmeler sürerken ayrıca Rafa Silva konusu da sürekli gündemde tutuluyor. Portekizli futbolcu için hiçbir detay atlanmıyor. Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi de bertaraf edilmeye çalışılıyor.

Wlfried Zaha'nın ayrılışı için de alternatifi hazırlandı. Fildişili eğer giderse Manchester United'dan Anthony Martial alınacak. Fransız golcü de kariyerini farklı bir takımda sürdürmek amacında.

Stoperde ise Nelsson veya Sanchez'in ayrılığına yönelik olarak Raphael Varane düşünceis var. Ancak Fransız yıldızın Türkiye için nasıl bir bakış açısına sahip olduğu henüz bilinmiyor. Görüşmeler başladı.

Galatasaray'ın sağ bek arayışlarında ise flaş bir isim gündeme geldi. Daha önce adı hiç zikredilmeyen bir futbolcu için temaslar yoğunlaştırıldı.

Polonya basını sarı kırmızılı ekibin Zaglebie Lubin'de forma giyen Kacper Chodyna ile ilgilendiğini yazdı.

Bu sezon 34 maça çıkan ve 7 gol atıp 10 da asist üreten 25 yaşındaki futbolcu 2566 dakika sahada kaldı.

Güncel piyasa değeri 900 bin euro olan Kacper Chodyna'nın 2025'e kadar sözleşmesi var.

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