7 gol 10 asist... Galatasaray’dan golcü bek transferi! Yıldız isim duyuruldu

Okan Buruk ile üst üste 2, toplamda ise 24'üncü kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Sarı kırmızılılar yeni tesisleri Kemerburgaz'a getireceği yıldızlar konusunda temaslarını sürdürürken diğer yandan potansiyelli isimleri de gündemine aldı.
Bu yaz döneminde birçok mevkiye takviye yapacak olan Aslan'da öncelikli pozisyonların başında forvet geliyor. Mauro Icardi'yi yedeklemek isteyen teknik heyet ve yönetim, santrfor alabilmek için kolları sıvadı.
Cedric Bakambu ve Carlos Vinicius ile sezonu tamamlayan Cimbom'un gündemine yine çok sayıda isim girdi. İtalyanlar da son dakika haberi ile yeni forvet konusunda gelişmeyi aktardı.