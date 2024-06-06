7 gol 10 asist... Galatasaray’dan golcü bek transferi! Yıldız isim duyuruldu

Cimbom özellikle yedek kaldığında sorun çıkarmayacak, maliyeti itibarıyla nispeten ucuz ve yetenekleri bakımından takımı sırtlayacak bir isim arayışında.

Diğer yandan 10 numara için Mertens ile görüşmeler sürerken ayrıca Rafa Silva konusu da sürekli gündemde tutuluyor. Portekizli futbolcu için hiçbir detay atlanmıyor. Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi de bertaraf edilmeye çalışılıyor.

Wlfried Zaha'nın ayrılışı için de alternatifi hazırlandı. Fildişili eğer giderse Manchester United'dan Anthony Martial alınacak. Fransız golcü de kariyerini farklı bir takımda sürdürmek amacında.

Stoperde ise Nelsson veya Sanchez'in ayrılığına yönelik olarak Raphael Varane düşünceis var. Ancak Fransız yıldızın Türkiye için nasıl bir bakış açısına sahip olduğu henüz bilinmiyor. Görüşmeler başladı.