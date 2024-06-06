Trabzonspor’un eski yıldızından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya ilginç sözler: Sana çok çabuk düşman olacaklar

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Trabzonspor'un Ünal Karaman ile şampiyonluğa oynadığı dönemde takımın en önemli parçalarından biri olmayı başaran ancak asrın salgını olarak değerlendirilen koronavirüs süreci sebebiyle eşinin de kararıyla takımdan ayrılan Obi Mikel, futbol hayatını Kuveyt'te tamamlamıştı.

Nijerya Milli Takımı'nda 89 kez forma giyen ve ülkesinde de çok fazla değer gören eski futbolcu, 6 kez de fileleri sarsmıştı. Kariyerinde ise 1 Afrika Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi, 4 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası.