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Trabzonspor'un eski yıldızından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ilginç sözler: Sana çok çabuk düşman olacaklar

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da top koşturan ancak koronavirüs dönemi sonrasında takımdan ayrılma kararı alıp sözleşmesini fesheden John Obi Mikel, Fenerbahçe'nin başına geçen eski hocası Jose Mourinho'ya taraftar ile ilgili ilginç sözler sarf etti. Nijeryalı milli oyuncu; "Sana zaman verecekler ama kazanamıyorsan ya da işler iyi gitmiyorsa çok çabuk sana düşman olacaklar" dedi.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 15:28 Güncelleme 06 Haziran 2024, 15:44
Trabzonspor’un eski yıldızından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya ilginç sözler: Sana çok çabuk düşman olacaklar

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Trabzonspor'un Ünal Karaman ile şampiyonluğa oynadığı dönemde takımın en önemli parçalarından biri olmayı başaran ancak asrın salgını olarak değerlendirilen koronavirüs süreci sebebiyle eşinin de kararıyla takımdan ayrılan Obi Mikel, futbol hayatını Kuveyt'te tamamlamıştı.

Nijerya Milli Takımı'nda 89 kez forma giyen ve ülkesinde de çok fazla değer gören eski futbolcu, 6 kez de fileleri sarsmıştı. Kariyerinde ise 1 Afrika Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi, 4 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası.

Mikel'in futbol hayatındaki en önemli noktalardan biri de Jose Mourinho ile çalışmış olması. 2006-2007 sezonunda kendisini Norveç'ten getiren eski hocasıyla birçok başarı elde eden efsane futbolcu, Portekizli teknik adam hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bordo mavililerin eski futbolcusu hem uyarılarda bulundu hem de yaşayabileceği senaryolar hakkında Mou'yu bilgilendirdi.

İşte Mikel'in açıklamaları

"Maçları kazandığında sana istediğin her şeyi verecekler. Ama Premier Lig'e ya da İtalyan ligine göre çok daha sabırsızlar."

*Futbola deli oluyorlar, özellikle de Fenerbahçe taraftarları… Bunlar çılgındır, futbolu yaşarlar, futbolu solurlar, futbolu yerler.

*Kim olursan ol, seni sevecekler, sana zaman verecekler, ama eğer kazanamıyorsan ya da işler iyi gitmiyorsa, çok çabuk sana düşman olacaklar, şaşırırsın.

*Bu yüzden Jose'nin dikkatli olması gerekiyor. Hayranları yanında taşımaya çalıştığını anlıyorum ama performans sergilemesi gerekiyor. Eğer bunu yapmazsa, ona ne kadar çabuk saldıracaklarına şaşıracak.

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