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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda da aynı hedefle mücadele ederek 25'inci kez mutlu sona ulaşmak ve beşinci yıldızı takmak amacında. Sarı kırmızılılar bu nedenle her işi sıkı tutarak hata yapmamak üzere çalışmalarını sıkı tutuyor. Gündemin ana maddesi ise transfer. Cimbom kadrosuna katmak istediği yıldızlar konusunda girişimlerini sürdürüyor.

Aslan'da en önemli soru 12. yabancının kim olacağı. Geçen sezon Bakambu ve Carlos Vinicius'un denendiği rotasyonda Icardi kadar verimli bir isim bulunamadı. Hatayspor'dan dönen Halil Dervişoğlu'nun durumu belli değil. Diğer mevkilerde yerli isimlerin bulunması nispeten kolay görünürken forvet için aynı durum söz konusu değil. Zira başta milli takımımızda olmak üzere bu sorun birçok takımda var. Galatasarayın yıldızı Nicolo Zaniolodan büyük şok! Gelen teklifler kulübü şaşırttı... Takımda mı kalacak? Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'dan büyük şok! Gelen teklifler kulübü şaşırttı... Takımda mı kalacak?