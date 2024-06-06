Teknik Direktör Okan Buruk da maliyeti düşük ve yedek kalmayı sorun etmeyecek bir yıldız alınmasını istedi. Bugüne kadar yapılan görüşmelerden henüz sonuç alamayan yönetim flaş bir ismi gündemine aldı.
İtalyan basını son dakika olarak verdiği gelişmedi Galatasaray'ın Marko Arnautovic ile ilgilendiğini yazdı. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den takım arkadaşı olan ve kısa süre önce İstanbul'a da gelen Avusturyalı futbolcu, İtalyan ekibiyle şampiyonluk da yaşadı.
Galatasaray'ı tuttuğunu açıklayan milli futbolcunun da referans olması beklenen yıldız golcü 35 karşılaşmada 7 gol atıp 3 asist yaptı ve 1149 dakika sahada kaldı.
Inter'de düzenli forma giymekte zorlanan Sırp asıllı Avusturyalı oyuncunun İtalyan deviyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
Arnautovic kariyerinde West Ham, Werder Bremen, Stoke City ve Bologna gibi takımlarda forma giydi.