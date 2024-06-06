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Galatasaray'a transferde şampiyon forvet! İtalyanlar yıldız futbolcuyu son dakika haberi olarak duyurdu

Yeni sezonda da şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılıların listesinde pek çoık isim bulunurken İtalyanlar flaş bir iddia ortaya attı.Eğer imzalar atılırsa bu hamleye en çok Mauro Icardi sevinecek. Yıldız isme geride kalan sezonda şampiyonluk yaşayan bir isim eşllik edecek. Son dakika haberi olarak duyurulan transfer ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 20:54 Güncelleme 06 Haziran 2024, 20:56
Galatasaray’a transferde şampiyon forvet! İtalyanlar yıldız futbolcuyu son dakika haberi olarak duyurdu

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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda da aynı hedefle mücadele ederek 25'inci kez mutlu sona ulaşmak ve beşinci yıldızı takmak amacında. Sarı kırmızılılar bu nedenle her işi sıkı tutarak hata yapmamak üzere çalışmalarını sıkı tutuyor. Gündemin ana maddesi ise transfer. Cimbom kadrosuna katmak istediği yıldızlar konusunda girişimlerini sürdürüyor.

Aslan'da en önemli soru 12. yabancının kim olacağı. Geçen sezon Bakambu ve Carlos Vinicius'un denendiği rotasyonda Icardi kadar verimli bir isim bulunamadı. Hatayspor'dan dönen Halil Dervişoğlu'nun durumu belli değil. Diğer mevkilerde yerli isimlerin bulunması nispeten kolay görünürken forvet için aynı durum söz konusu değil. Zira başta milli takımımızda olmak üzere bu sorun birçok takımda var.

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Ayrıca Icardi'nin takımda gösterdiği performansın yanı sıra kulübü benimsemesi ve her açıklamasında Galatasaray'ı ön plana çıkarması nedeniyle kendisini bir nebze rahatlatmak ve rotasyonuna da iyi bir hamle yapmak isteniyor.

Teknik Direktör Okan Buruk da maliyeti düşük ve yedek kalmayı sorun etmeyecek bir yıldız alınmasını istedi. Bugüne kadar yapılan görüşmelerden henüz sonuç alamayan yönetim flaş bir ismi gündemine aldı.

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İtalyan basını son dakika olarak verdiği gelişmedi Galatasaray'ın Marko Arnautovic ile ilgilendiğini yazdı. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den takım arkadaşı olan ve kısa süre önce İstanbul'a da gelen Avusturyalı futbolcu, İtalyan ekibiyle şampiyonluk da yaşadı.

Galatasaray'ı tuttuğunu açıklayan milli futbolcunun da referans olması beklenen yıldız golcü 35 karşılaşmada 7 gol atıp 3 asist yaptı ve 1149 dakika sahada kaldı.

Inter'de düzenli forma giymekte zorlanan Sırp asıllı Avusturyalı oyuncunun İtalyan deviyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Arnautovic kariyerinde West Ham, Werder Bremen, Stoke City ve Bologna gibi takımlarda forma giydi.

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