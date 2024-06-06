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Fenerbahçe'ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertliler Jose Mourinho önderliğinde takıma yapılacak takviyeler konusunda girişimlere başlarken, gündeme gelen isimlerden ikisi için kulüplerinden onay çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 12:43 Güncelleme 06 Haziran 2024, 12:48
Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Kanarya'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

99 puan toplayan ve 99 gol atarak kırılmadık rekor bırakmayan Kartal, yine de Galatasaray'ın arkasında kalınca veda kaçınılmaz oldu.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

İsmail Kartal'a teşekkür ederek yollarını ayıran sarı lacivertlilerde, teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho getirildi.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finaline yorumcu olarak katılan Jose Mourinho, burada yaptığı tanıtımla Fenerbahçe'nin ismini de tüm dünyaya yeniden duyurdu.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Ardından İstanbul'a gelen ve kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza atan Jose Mourinho'ya eşi benzeri görülmemiş bir imza töreni düzenlendi.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Yaklaşık 30 bin taraftarın akın ettiği imza töreninde, Portekizli teknik adam taraftarları heyecanlandıran açıklamalara da imza attı.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Mourinho "Bu forma benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim." diyerek, taraftarların yeni sezonu iple çekmesine neden oldu.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

MALİYETİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imzasının ardından en çok tartışılan konulardan birisi de maaş konusuydu.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Aziz Yıldırım Mourinho ile 15 milyon euroya anlaştıklarını belirtirken, mevcut başkan Ali Koç Portekizli teknik adamın maaşının 12 milyon euro olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Ayrıca Jose Mourinho'nun sözleşmesinde bazı bonus maddelerinin de yer aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

GÖZLER TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'de Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından nasıl bir transfer politikası izleneceği de merak konusu oldu.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Mevcut kadroyu korumayı planlayan yönetim, 3-4 yıldız takviyesiyle de Avrupa'da kupa kazanabilecek bir kadro kurma hedefi içerisinde.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Ancak yabancı sınırının gelecek sezon 12'ye düşmesi sarı lacivertlileri biraz zorlayacak. Mourinho, bu konu hakkında da 'Bunları çözmek için buradayım' diyerek taraftara rahat nefes aldırdı.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

GİDECEKLER BELİRLENİYOR

Fenerbahçe sezon başında 10'un üzerinde isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Bunların başında kiralık gönderilen isimler geliyor.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Kanarya; Joao Pedro, Crespo ve Lincoln Henrique ile yola devam etmeyecek. Ayrıca Samet Akaydin ve Umut Nayir de kadroda tutulmayı planlanmayan oyuncular arasında.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Mevcut kadrodan ise Ryan Kent, Miha Zajc, Serdar Aziz, Luan Peres ve Mert Hakan Yandaş topun ağzındaki isimler.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

YILDIZ YAĞACAK

Fenerbahçe takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesinin ardından ise transferde resmi imzalara geçmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Kanarya'da gündemdeki isimlerden ikisine ise kulüplerinden onay çıktı.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

MANE VE TALISCA MÜJDESİ!

Fenerbahçe'de transfer listesinin üst sıralarında Al Nassr'dan Sadio Mane ve Anderson Talisca bulunuyor.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Sportif direktör olarak Hierro ile anlaşan Suudi Arabistan ekibi, takımı da yenilemeyi düşünüyor.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Buna göre Hierro; Mane, Talisca, Laporte, Telles ve Fofana'yı takımda düşünmüyor.

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

Talisca ve Mane'nin de Fenerbahçe'nin başına Jose Mourinho'nun geçmesinin ardından transfere sıcak baktıkları öğrenildi

Fenerbahçe’ye 2 transfer müjdesi birden! O yıldızlara takımlarından onay çıktı

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