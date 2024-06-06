Fenerbahçe Juventus’tan ayrılan ve boşa çıkan Adrien Rabiot’un peşinde!

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Teknik direktör koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtan ve dünyada ses getiren Fenerbahçe, yıldız oyuncuları kadrosuna katmak için arayışlara başladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve teknik direktör Jose Mourinho yapılacak transferler için bir araya gelmişti. Bu toplantıda birçok yıldız oyuncunun ismi gündeme geldi.

Ancak listenin ilk sırasında İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Adrien Rabiot'un olduğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki Fransız orta sahanın transferi için kolları sıvadığı ve menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi. Rabiot'un Juventus ile olan sözleşmesi sona erdi. Boşta olan oyuncu için bonservis ödenmeyecek.