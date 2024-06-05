Başkan Erdoğan ’şampiyon’ ile bir araya geliyor! Külliye’de ’Galatasaray’ kabulü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yoğun mesaisi sürüyor.



'ŞAMPİYON' KABUL



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul edecek.









Başkan Erdoğan, geride bıraktığımız yıl da şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti. Başkan Erdoğan 'şampiyon' ile bir araya geliyor!

5. YILDIZA BİR ŞAMPİYONLUK KALDI



Bilindiği üzere Galatasaray, 26 Mayıs'ta deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla 24. şampiyonluğunu ilan etmişti.