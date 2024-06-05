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Başkan Erdoğan 'şampiyon' ile bir araya geliyor! Külliye'de 'Galatasaray' kabulü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'şampiyon'u kabul ediyor. Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcuları ile bir araya gelecek. Başkan Erdoğan daha sonrasında 8. Anadolu Medya Ödülleri törenine iştirak edecek.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 08:34 Güncelleme 05 Haziran 2024, 09:01
Başkan Erdoğan ’şampiyon’ ile bir araya geliyor! Külliye’de ’Galatasaray’ kabulü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yoğun mesaisi sürüyor.

'ŞAMPİYON' KABUL

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul edecek.





Başkan Erdoğan, geride bıraktığımız yıl da şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti.

Başkan Erdoğan 'şampiyon' ile bir araya geliyor!


5. YILDIZA BİR ŞAMPİYONLUK KALDI

Bilindiği üzere Galatasaray, 26 Mayıs'ta deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla 24. şampiyonluğunu ilan etmişti.



Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Süper Lig tarihinde üç haneli puan toplayan ilk takım oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de bir şampiyonluk alması durumunda beşinci yıldızı takacak.



MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Öte yandan Başkan Erdoğan 'Galatasaray' kabulünün ardından 8. Anadolu Medya Ödülleri törenine katılacak. Törende ödüller hak sahiplerine takdim edilecek.

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