Başkan Erdoğan ’şampiyon’ ile bir araya geliyor! Külliye’de ’Galatasaray’ kabulü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yoğun mesaisi sürüyor.
'ŞAMPİYON' KABUL
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yoğun mesaisi sürüyor.
'ŞAMPİYON' KABUL
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul edecek.
Başkan Erdoğan, geride bıraktığımız yıl da şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti.
5. YILDIZA BİR ŞAMPİYONLUK KALDI
Bilindiği üzere Galatasaray, 26 Mayıs'ta deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla 24. şampiyonluğunu ilan etmişti.
Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Süper Lig tarihinde üç haneli puan toplayan ilk takım oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de bir şampiyonluk alması durumunda beşinci yıldızı takacak.
MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR
Öte yandan Başkan Erdoğan 'Galatasaray' kabulünün ardından 8. Anadolu Medya Ödülleri törenine katılacak. Törende ödüller hak sahiplerine takdim edilecek.