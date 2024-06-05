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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de takımın başında Jose Mourinho getirildi. 2+1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü teknik adam, gözünü transfere çevirdi. Yönetimin listesini inceleyen Portekizli futbol adamı, dünya yıldızı ismin transferini veto etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 09:48 Güncelleme 05 Haziran 2024, 09:48
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenen Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

İmza töreninde konuşan Jose Mourinho, "Benim için tek önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı. Bu forma artık benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim" diyerek, Fenerbahçe taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Şampiyonlar Ligi finalinde de Fenerbahçe'nin tanıtımını yapan Portekizli teknik adam, hedefinin Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

TRANSFER ÇALIŞMASI BAŞLADI

Fenerbahçe'de mevcut yönetim, seçimleri kazanacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Koç, imza töreni esnasında astronomik teklif gelmediği müddetçe oyuncu satmayacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Bunun yanı sıra yeni yönetimde olması planlanan Acun Ilıcalı da, takıma 3-4 dünya yıldızı takviyesi yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Kanarya'da Jose Mourinho ile beraber transfer çalışmaları da başlarken, öncelik takımdan ayrılması planlanan isimlere verilecek.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

O İSİMLER TAKIMDA KALACAK

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun mutlaka takımda kalmasını istediği isimler mevcut.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Livakovic, Djiku, Becao, Fred, İrfan Can ve Tadic'in takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Kanarya, sözleşmesi sona eren ancak opsiyonu bulunan Michy Batshuayi ile de yola devam edecek.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

TEKLİFLERE BAĞLI

Fenerbahçe'de bazı isimlerin geleceği ise kulübe gelecek tekliflere bağlı olacak.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Kanarya'da bu doğrultuda geleceği en merak edilen isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor. Sarı lacivertliler, 30 milyon euronun altına milli futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Aynı şekilde Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski için de gelecek teklifler beklenecek. Kanarya, bu isimlerden de en az 20'şer milyon euro gelir hedefliyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'i de Avrupa'da takip eden takımlar var. Milli futbolcunun EURO 2024 performansı geleceğinde belirleyici olacak.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Yine gösterdiği performansla sezonun etkili isimlerinden olan Osayi Samuel için de 15 milyon euro bandında teklif gelmesi halinde transfere onay verilecek.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında ve devre arasında takımdan kiralık olarak ayrılan yabancı isimler ile yola devam edilmeyecek.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo ile vedalaşılacak. 3 ismin de kiralandıkları takımlara bonservisiyle gönderilmesi gündemde.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

MERT HAKAN'DA KARAR YÖNETİMİN

Sözleşmesi sona eren Joshua King ile vedalaşan Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş için ise kararı yönetim belirleyecek. Ali Koç'un görevde kalması halinde milli futbolcuyla sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

DZEKO SORU İŞARETİ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile beraber gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden birisi de Edin Dzeko.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Fenerbahçe'nin kaptanı, İsmail Kartal'ın kalması halinde takımdan ayrılacaktı. Ancak Mourinho'nun gelişi işleri değiştirdi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Boşnak yıldız takımda kalmak istese de Portekizlinin vereceği karar belirleyici olacak. Mourinho, Roma'nın başına geçtiğinde Dzeko ile çalışmak istememiş ve yıldız isim Inter'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

DEPAY'A VETO

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'ya önerilen isimlerin arasında Memphis Depay'ın da olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Atletico Madrid ile sözleşmesi biten ve serbest oyuncu profilinde olan Hollandalı yıldız için Mourinho olumsuz yanıt verdi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

Bunun üzerine Fenerbahçe'de Memphis Depay transferi rafa kalktı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti

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