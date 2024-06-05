Fenerbahçe, Chelsea formasını giyen Lesley Ugochukwu’ya kancayı attı

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Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından transfer için düğmeye basan Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Mario Branco önceki gün Portekizli teknik adam ile yeni sezonun planlamasını masaya yatırmıştı.

ORTA ALANA TAKVİYE İSTİYOR

Yapılan bu önemli zirvede gündeme gelen isimlerden birisini TAKVİM ortaya çıkardı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Chelsea formasını giyen Lesley Ogechukwu'nun transferi için girişimlere başladı.