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Fenerbahçe, Chelsea formasını giyen Lesley Ugochukwu'ya kancayı attı

Önceki gün yapılan transfer zirvesinde Lesley Ugochukwu’nun isminin masaya geldiği ortaya çıktı. Geçen sezon Rennes’den 27 milyon Euro’ya Chelsea’ye giden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için İngilizler’e kiralama teklifi yapılacağı vurgulandı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:02
Fenerbahçe, Chelsea formasını giyen Lesley Ugochukwu’ya kancayı attı

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Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından transfer için düğmeye basan Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Mario Branco önceki gün Portekizli teknik adam ile yeni sezonun planlamasını masaya yatırmıştı.

ORTA ALANA TAKVİYE İSTİYOR
Yapılan bu önemli zirvede gündeme gelen isimlerden birisini TAKVİM ortaya çıkardı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Chelsea formasını giyen Lesley Ogechukwu'nun transferi için girişimlere başladı.

Jose Mourinho'nun orta alana mücadelesi ve fizik kalitesi ile ön plana çıkan bir istediği, Fransız futbolcunun transferine onay verdiği ifade edildi.

12 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
Sarı-Lacivertli yönetimin 20 yaşındaki Ogechukwu'yu kiralamayı hedeflediği de belirtildi. Chelsea'nin geçtiğimiz sezon başında 27 milyon Euro karşılığında Rennes'ten transfer ettiği genç futbolcu fazla forma şansı bulamadı. Premier Lig'de 12 maçta 297 dakika görev yapabilen Ogechukwu, Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını giyiyor.

MOURINHO FAKTÖRÜ
Chelsea yönetiminin gelişimini sürdürmesi için yıldız futbolcuyu kiralama fikrine sıcak baktığı, Mourinho faktörüyle Fenerbahçe'nin bu konuda şanslı olduğu gelen bilgiler arasında. Lesley Ogechukwu'nun Chelsea kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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