Fenerbahçe, Chelsea formasını giyen Lesley Ugochukwu’ya kancayı attı

12 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
Sarı-Lacivertli yönetimin 20 yaşındaki Ogechukwu'yu kiralamayı hedeflediği de belirtildi. Chelsea'nin geçtiğimiz sezon başında 27 milyon Euro karşılığında Rennes'ten transfer ettiği genç futbolcu fazla forma şansı bulamadı. Premier Lig'de 12 maçta 297 dakika görev yapabilen Ogechukwu, Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını giyiyor.
MOURINHO FAKTÖRÜ
Chelsea yönetiminin gelişimini sürdürmesi için yıldız futbolcuyu kiralama fikrine sıcak baktığı, Mourinho faktörüyle Fenerbahçe'nin bu konuda şanslı olduğu gelen bilgiler arasında. Lesley Ogechukwu'nun Chelsea kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.