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Galatasaray'a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Erden Timur'un görevinden ayrılması camiada moral bozukluğu yaratırken, girişimler aksatılmadan devam ediyor. Bu doğrultuda Arjantinli yıldızı gündemine alan Galatasaray'da transfere Mauro Icardi aracılık edecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 10:35 Güncelleme 05 Haziran 2024, 10:35
Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, rekorlar kırarark geçirdiği sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki sezon üst üste aynı başarıyı elde eden Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek de yeniden seçilerek görevini sürdürüyor.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

BURUK KALIYOR!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği belirsizliğini koruyordu. Şampiyon teknik adam, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini duyurdu. Yönetimin, tecrübeli teknik adam ile kısa sürede yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Sarı kırmızılılar ayrıca, sezonun yıldız isimlerinden Dries Mertens ile de 1 yıllık sözleşme yenileyecek.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray'da tüm plan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için kurulacak.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Geride kalan sezonda Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin bulunduğu grupta iyi işlere imza atan Aslan, Kopenhag'ın arkasında kalarak grubunu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne düştü.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Burada Sparta Prag ile karşılaşan temsilcimiz, ilk maçı 3-2 kazansa da ikinci maçta sahadan farklı mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Bu sezon Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu plan doğrultusunda yapacak.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

İSKELET KORUNACAK

Galatasaray'da ilk hedef takımın iskeletini koruyarak eksik bölgeleri tamamlamak. Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalandı.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi de şampiyonluğun ilan edildiği Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Arjantinli yıldız gelecek sezon da takımda kalacağını ve 5. yıldızı takmak için mücadele edeceğini söyledi.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ

Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız Konyaspor maçının ardından ayrılık sinyali verdi.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

ERDEN TİMUR MORALLERİ BOZDU!

Galatasaray'da yaptığı transferlerle taraftarların sevgisini kazanan Erden Timur, camiadan yeterli desteği alamadığını belirterek görevinden ayrıldı.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Bu durum gözleri Mauro Icardi'ye çevirirken, Arjantinli yıldız takımdan ayrılmak bir yana transfere de aracılık edecek.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

LO CELSO BOMBASI!

Sarı-Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso ile ilgileniyor. Arjantinli orta sahanın İngiliz ekibi 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen tecrübeli futbolcu, orta sahanın sağında da görev yapabiliyor.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Arjantinli yıldızın transferine Mauro Icardi'nin aracılık etmesi bekleniyor.

Galatasaray’a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

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