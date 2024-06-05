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Fenerbahçe'den Galatasaray'a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertliler Jose Mourinho önderliğinde takıma yapılacak takviyeler konusunda girişimlere başlarken, gündeme gelen isimler hem Fenerbahçelileri hem Galatasaraylıları çıldırtacak cinsten. İşte o yıldızlar ve transferde son durum...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 12:29 Güncelleme 05 Haziran 2024, 12:29
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Kanarya'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

99 puan toplayan ve 99 gol atarak kırılmadık rekor bırakmayan Kartal, yine de Galatasaray'ın arkasında kalınca veda kaçınılmaz oldu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

İsmail Kartal'a teşekkür ederek yollarını ayıran sarı lacivertlilerde, teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho getirildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finaline yorumcu olarak katılan Jose Mourinho, burada yaptığı tanıtımla Fenerbahçe'nin ismini de tüm dünyaya yeniden duyurdu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Ardından İstanbul'a gelen ve kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza atan Jose Mourinho'ya eşi benzeri görülmemiş bir imza töreni düzenlendi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Yaklaşık 30 bin taraftarın akın ettiği imza töreninde, Portekizli teknik adam taraftarları heyecanlandıran açıklamalara da imza attı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Mourinho "Bu forma benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim." diyerek, taraftarların yeni sezonu iple çekmesine neden oldu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

MALİYETİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imzasının ardından en çok tartışılan konulardan birisi de maaş konusuydu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Aziz Yıldırım Mourinho ile 15 milyon euroya anlaştıklarını belirtirken, mevcut başkan Ali Koç Portekizli teknik adamın maaşının 12 milyon euro olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Ayrıca Jose Mourinho'nun sözleşmesinde bazı bonus maddelerinin de yer aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

GÖZLER TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'de Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından nasıl bir transfer politikası izleneceği de merak konusu oldu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Mevcut kadroyu korumayı planlayan yönetim, 3-4 yıldız takviyesiyle de Avrupa'da kupa kazanabilecek bir kadro kurma hedefi içerisinde.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Ancak yabancı sınırının gelecek sezon 12'ye düşmesi sarı lacivertlileri biraz zorlayacak. Mourinho, bu konu hakkında da 'Bunları çözmek için buradayım' diyerek taraftara rahat nefes aldırdı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

GİDECEKLER BELİRLENİYOR

Fenerbahçe sezon başında 10'un üzerinde isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Bunların başında kiralık gönderilen isimler geliyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Kanarya; Joao Pedro, Crespo ve Lincoln Henrique ile yola devam etmeyecek. Ayrıca Samet Akaydin ve Umut Nayir de kadroda tutulmayı planlanmayan oyuncular arasında.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Mevcut kadrodan ise Ryan Kent, Miha Zajc, Serdar Aziz, Luan Peres ve Mert Hakan Yandaş topun ağzındaki isimler.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

YILDIZ YAĞACAK

Fenerbahçe takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesinin ardından ise transferde resmi imzalara geçmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Kanarya'da gündemdeki isimlerden ikisi ise Galatasaray'ı çıldırtacak cinsten.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

İLKAY HAMLESİ

Fenerbahçe'de transferdeki ilk hedeflerden birisi İlkay Gündoğan. Barcelona'da mutsuz olan İlkay, İspanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Galatasaraylılığı ile bilinen yıldız futbolcu için sarı kırmızılı kulüp de devrede. Ancak İlkay'ın Jose Mourinho faktörü nedeniyle sarı lacivertlilere bir adım daha yakın olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

THURAM SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden bir diğeri de Khephren Thuram. Yine adı Galatasaray ile geçen orta saha oyuncusu için Nice ile görüşmeler başladı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

23 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 1 gol - 1 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

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Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak
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