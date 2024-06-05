Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak

Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finaline yorumcu olarak katılan Jose Mourinho, burada yaptığı tanıtımla Fenerbahçe'nin ismini de tüm dünyaya yeniden duyurdu.

Ardından İstanbul'a gelen ve kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza atan Jose Mourinho'ya eşi benzeri görülmemiş bir imza töreni düzenlendi.

Yaklaşık 30 bin taraftarın akın ettiği imza töreninde, Portekizli teknik adam taraftarları heyecanlandıran açıklamalara da imza attı.

Mourinho "Bu forma benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim." diyerek, taraftarların yeni sezonu iple çekmesine neden oldu.