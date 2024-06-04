Türkiye hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı

MİLLİ TAKIMDA SAKATLIK ŞOKU!
A Milli Takımımızın İtalya ile oynadığı maçın 41'inci dakikasında sakatlanan Ozan Kabak oyundan çıktı. Yıldız oyuncunun yerine Merih Demiral stoper mevkisine geçti.
SERIE A'NIN YILDIZLARI İLK 11'DE
A Milli Takımımızın ilk 11'inde yer alan 3 yıldız İtalya liginde top koşturan isimlerdi. Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Kanan Yıldız ve Roma'nın sağ beki Zeki Çelik kadroda kendilerine yer buldu.
MONTELLA İÇİN DUYGUSAL MAÇ
İtalya ile karşılaşan ay yıldızlılarda Vincenzo Montella'da çok duygusal bir maça çıktı. İtalyan antrenör ilk kez milli takım formasını giydiği Renato Dell'Ara Stadyumu'nda bu kez ülkesine rakip olan deneyimli çalıştırıcı futbolculuk dönemindeki hocası Spalletti'ye de karşı mücadele verdi.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)
Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)
VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE YEDİNCİ MAÇ
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde yedinci maçına İtalya karşısında çıkacak. Montella, kendi ülkesine karşı ilk kez Türkiye'nin başında görev aldı
Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanan Türkiye, dördüncü maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik adamla çıktığı 5. ve 6. maçlarda ise üst üste iki yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde 10 gol gördü.
Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.
Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.
Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Milliler, son oynadığı hazırlık maçında ise Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.
Milliler bu akşam da İtalya ile 0-0 berabere kaldı.