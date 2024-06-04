Türkiye hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı

Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Futbol Takımımız, turnuva öncesindeki son 2 maçından ilkine bu akşam çıkıyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella 'nın ülkesi olan İtalya ile karşılaşacak ay yıldızlar sahadan galibiyetle ayrılmak amacında. Zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

MONTELLA'DAN AÇIKLAMA

Teknik Direktör Vincenzo Montella İtalya maçı öncesinde konuştu ve kadroda yer almayan oyunculara ilişkin açıklamalarda bulundu. Montella; "Son şampiyona karşı oynayacağız, çok önemli bir test. 2032'de EURO'yu beraber düzenleyeceğiz, iki ülke gayet iyi dost. Çok önemli bir akşam olacak.

7'sine kadar bütün kararlarım değişebilir ancak kadrodaki her oyuncuyu EURO'da bizimle olabileceğine inandığım için aldım.

Bu seviyelerde futbolu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yusuf Yazıcı bize çok katkı verecek bir oyuncu, Oğuz da çok iyi bir sezon geçirdi ve onu orada görmek istedim." dedi.