Almanya Milli Takımı Kaptanı İlkay Gündoğan, ırkçı ankete tepki gösterip ateş püskürdü

Futbol hayatını İspanya'nın Barcelona kulübünde sürdüren İlkay Gündoğan, EURO 2024 öncesinde Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumunda (WDR) yayımlanan Sport Inside programı tarafından düzenlenen anketle ilgili olarak sert ifadeler kullandı.
Futbol hayatını İspanya'nın Barcelona kulübünde sürdüren İlkay Gündoğan, EURO 2024 öncesinde Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumunda (WDR) yayımlanan Sport Inside programı tarafından düzenlenen anketle ilgili olarak sert ifadeler kullandı.
Alman Milli Takımı'nda daha fazla beyaz tenli futbolcu görülmek istenip istenmediği üzerine gerçekleştirilen anket ülkede büyük tepki topladı. Ayrıca İlkay Gündoğan'ın Türk asıllı olması da "üzücü" olarak değerlendirilerek hayal kırıklığı şeklinde dile getirilmesi de ırkçı bir ifade olarak yine gündeme oturdu.
İLKAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray'a transferi söz konusu olan İlkay Gündoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yani, son birkaç aydaki, hatta belki de son yıllardaki siyasi gelişmelere baktığınızda bu (anket) beni hiç şaşırtmadı." dedi. Tecrübeli orta saha, muhtemelen bunun gelecekte de böyle olacağını ancak durumun iyileşmesini ümit ettiğini dile getirdi. Gündoğan, "Yine de bu dönemde halen bu tür anketler yapıyor ve bunlara bu kadar çok önem veriyor olmamız üzücü." değerlendirmesinde bulundu.
NAGELSMANN: ŞOK OLDUM
Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şok oldum. Ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Umarım bir daha asla böyle saçma anketler okumak zorunda kalmam." değerlendirmesinde bulunmuştu.
KIMMICH: TAMAMEN SAÇMALIK
Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich de ankete tepki göstererek bu tür şeylerin tamamen ırkçılık olduğunu kaydetmişti.
Kimmich, futbolun farklı milliyet ve dinleri bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Bu, takım içinde konu bile olmadı. Futbolun içinde büyüyen herkes bunun tamamen saçmalık olduğunu bilir." ifadesini kullanmıştı.
Anketteki soruları eleştiren Kimmich, futbolcuların kökenine ilişkin soruyu yanlış bulduğunu, böyle soruların gereksiz ve saçma olduğunu dile getirmişti.