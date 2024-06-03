Vincenzo Montella’dan forvet sorusuna ters cevap: Hoşuma gitmiyor

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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde hazırlık maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, "Önemli bir rakibe, turnuvanın son şampiyonuna karşı oynayacağız. Çok önemli bir test olacak." dedi. BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ Deplasmanda İtalya'ya karşı saha kenarında olmanın kendisi için özel olacağını aktaran Montella, "Benim için özel bir maç olduğunu söyleyebilirim, hazırlık maçı olması benim için çok iyi oldu. Önemli bir rakibe, turnuvanın son şampiyonuna karşı oynayacağız. Benim için çok önemli bir test olacak. Böyle zorluk dereceleri yüksek maçları tercih etmemiz, turnuvaya iyi hazırlanmamız için. Turnuvada bu seviyede maçlar olacak. En iyi şekilde hazırlanmak için bu tarz maçları seçtik." ifadelerini kullandı.

MİLLİYETÇİ DUYGULARLA SAHADA OLMALIYIZ Karşılaşmanın tempolu geçeceğini düşündüğünü belirten Vincenzo Montella, "Çok taktiksel bir maç olacaktır. Rakibimizin maç esnasında taktiksel değişiklikler yapacağını düşünerek, takımımızın bunlara vereceği çabuk cevaplar benim için önemli. Her zaman cesaretli olmamız gerekiyor, kimle oynarsak oynayalım. Takım ruhunu ortaya koymamız gerekiyor. Son dönemde iki maçımız istediğimiz gibi geçmedi. Tekrar toparlanmalıyız, biraz milliyetçi duygularımızla sahada olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu. BAZI OYUNCULARIN HAYALLERİ YARIDA KALACAK İtalyan teknik adam, "Oyuncuların form ve fizik durumları nasıldı, beklediğiniz gibi mi?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı: "Maalesef açık bir soru. Geniş ve açık bir cevap alabilir. Baktığınızda herkes aynı gelmedi. Bazıları kaptanımız Hakan gibi tüm maçları oynayarak geldi, bazıları daha az süre alarak geldi. Bu bazen avantaj bazen dezavantaj oluyor. Yurt dışındaki oyuncuların çoğu az süreler aldı. Yapmamız gereken doğru dengeyi bulmak. Herkes buraya büyük bir motivasyonla geliyor. Tüm futbolcularımız büyük bir sorumluluk duygusu, motivasyon ve hayallerle geldi. Ülkemizi temsil etmek için çok fazla istekliler. Doğru dengeleri bularak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bazı futbolcuların birkaç gün sonra hayallerini yarıda bırakmış olacağım. İnsani olarak çok üzüleceğim ama görevimden dolayı da üzülmemem gerekiyor. Çünkü bazı seçimleri yapmam gerek."