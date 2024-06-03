Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.
Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenen Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde konuşan Jose Mourinho, "Benim için tek önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı. Bu forma artık benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim" diyerek, Fenerbahçe taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.
Şampiyonlar Ligi finalinde de Fenerbahçe'nin tanıtımını yapan Portekizli teknik adam, hedefinin Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğunu belirtti.
TRANSFER ÇALIŞMASI BAŞLADI
Fenerbahçe'de mevcut yönetim, seçimleri kazanacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Koç, imza töreni esnasında astronomik teklif gelmediği müddetçe oyuncu satmayacaklarını duyurdu.
Bunun yanı sıra yeni yönetimde olması planlanan Acun Ilıcalı da, takıma 3-4 dünya yıldızı takviyesi yapılacağını açıkladı.
Kanarya'da Jose Mourinho ile beraber transfer çalışmaları da başlarken, öncelik takımdan ayrılması planlanan isimlere verilecek.
O İSİMLER TAKIMDA KALACAK
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun mutlaka takımda kalmasını istediği isimler mevcut.
Livakovic, Djiku, Becao, Fred, İrfan Can ve Tadic'in takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kanarya, sözleşmesi sona eren ancak opsiyonu bulunan Michy Batshuayi ile de yola devam edecek.
TEKLİFLERE BAĞLI
Fenerbahçe'de bazı isimlerin geleceği ise kulübe gelecek tekliflere bağlı olacak.
Kanarya'da bu doğrultuda geleceği en merak edilen isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor. Sarı lacivertliler, 30 milyon euronun altına milli futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor.
Aynı şekilde Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski için de gelecek teklifler beklenecek. Kanarya, bu isimlerden de en az 20'şer milyon euro gelir hedefliyor.
Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'i de Avrupa'da takip eden takımlar var. Milli futbolcunun EURO 2024 performansı geleceğinde belirleyici olacak.
Yine gösterdiği performansla sezonun etkili isimlerinden olan Osayi Samuel için de 15 milyon euro bandında teklif gelmesi halinde transfere onay verilecek.
KİRALIKLAR YOLCU
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında ve devre arasında takımdan kiralık olarak ayrılan yabancı isimler ile yola devam edilmeyecek.
Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo ile vedalaşılacak. 3 ismin de kiralandıkları takımlara bonservisiyle gönderilmesi gündemde.
MERT HAKAN'DA KARAR YÖNETİMİN
Sözleşmesi sona eren Joshua King ile vedalaşan Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş için ise kararı yönetim belirleyecek. Ali Koç'un görevde kalması halinde milli futbolcuyla sözleşme yenilenmesi bekleniyor.
DZEKO SORU İŞARETİ
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile beraber gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden birisi de Edin Dzeko.
Fenerbahçe'nin kaptanı, İsmail Kartal'ın kalması halinde takımdan ayrılacaktı. Ancak Mourinho'nun gelişi işleri değiştirdi.
Boşnak yıldız takımda kalmak istese de Portekizlinin vereceği karar belirleyici olacak. Mourinho, Roma'nın başına geçtiğinde Dzeko ile çalışmak istememiş ve yıldız isim Inter'e transfer olmuştu.
JOSE TELEFONUN BAŞINA GEÇTİ!
Fenerbahçe'de transfer operasyonunun başında Mario Branco ile beraber Jose Mourinho olacak.
Takıma bir kanat forvet ve santrfor takviyesi yapmak isteyen Kanarya'da, Jose Mourinho telefonun başına geçti.
Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerin başında, Suudi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane var.
Avrupa'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki oyuncuyla Jose Mourinho'nun bir görüşme gerçekleştireceği ve Fenerbahçe'ye davet edeceği belirtildi.
Portekizli teknik direktörün listesinin ilk sırasında ise eski öğrencisi Belçikalı yıldız Romelu Lukaku var.
Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren 31 yaşındaki oyuncu, Serie A'nın bitmesinin ardından Chelsea'ye geri döndü. Fenerbahçe de İngiliz ekibiyle ilk teması kurdu.
Hedef; 31 yaşındaki süper stara Avrupa Şampiyonası öncesinde imzayı attırmak. Resmi girişimler bu hafta başlıyor.