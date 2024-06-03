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Fenerbahçe'de transferler Jose Mourinho'dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho için görkemli bir imza töreni düzenledi. Törende konuşan başkan Ali Koç, kadroyu koruyacklarını ve 3-4 dünya yıldızıyla güçlendireceklerini belirtti. Şampiyonlar Ligi finalinde Fenerbahçe'nin tanıtımını yapmaya başlayan Jose Mourinho, transferler için de elini taşın altına koyacak. İşte Jose'nin Fenerbahçe'ye getirmeyi planladığı 2 yıldız...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 10:13 Güncelleme 03 Haziran 2024, 10:15
Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenen Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

İmza töreninde konuşan Jose Mourinho, "Benim için tek önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı. Bu forma artık benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim" diyerek, Fenerbahçe taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Şampiyonlar Ligi finalinde de Fenerbahçe'nin tanıtımını yapan Portekizli teknik adam, hedefinin Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

TRANSFER ÇALIŞMASI BAŞLADI

Fenerbahçe'de mevcut yönetim, seçimleri kazanacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Koç, imza töreni esnasında astronomik teklif gelmediği müddetçe oyuncu satmayacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Bunun yanı sıra yeni yönetimde olması planlanan Acun Ilıcalı da, takıma 3-4 dünya yıldızı takviyesi yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Kanarya'da Jose Mourinho ile beraber transfer çalışmaları da başlarken, öncelik takımdan ayrılması planlanan isimlere verilecek.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

O İSİMLER TAKIMDA KALACAK

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun mutlaka takımda kalmasını istediği isimler mevcut.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Livakovic, Djiku, Becao, Fred, İrfan Can ve Tadic'in takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Kanarya, sözleşmesi sona eren ancak opsiyonu bulunan Michy Batshuayi ile de yola devam edecek.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

TEKLİFLERE BAĞLI

Fenerbahçe'de bazı isimlerin geleceği ise kulübe gelecek tekliflere bağlı olacak.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Kanarya'da bu doğrultuda geleceği en merak edilen isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor. Sarı lacivertliler, 30 milyon euronun altına milli futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Aynı şekilde Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski için de gelecek teklifler beklenecek. Kanarya, bu isimlerden de en az 20'şer milyon euro gelir hedefliyor.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'i de Avrupa'da takip eden takımlar var. Milli futbolcunun EURO 2024 performansı geleceğinde belirleyici olacak.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Yine gösterdiği performansla sezonun etkili isimlerinden olan Osayi Samuel için de 15 milyon euro bandında teklif gelmesi halinde transfere onay verilecek.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında ve devre arasında takımdan kiralık olarak ayrılan yabancı isimler ile yola devam edilmeyecek.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo ile vedalaşılacak. 3 ismin de kiralandıkları takımlara bonservisiyle gönderilmesi gündemde.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

MERT HAKAN'DA KARAR YÖNETİMİN

Sözleşmesi sona eren Joshua King ile vedalaşan Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş için ise kararı yönetim belirleyecek. Ali Koç'un görevde kalması halinde milli futbolcuyla sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

DZEKO SORU İŞARETİ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile beraber gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden birisi de Edin Dzeko.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Fenerbahçe'nin kaptanı, İsmail Kartal'ın kalması halinde takımdan ayrılacaktı. Ancak Mourinho'nun gelişi işleri değiştirdi.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Boşnak yıldız takımda kalmak istese de Portekizlinin vereceği karar belirleyici olacak. Mourinho, Roma'nın başına geçtiğinde Dzeko ile çalışmak istememiş ve yıldız isim Inter'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

JOSE TELEFONUN BAŞINA GEÇTİ!

Fenerbahçe'de transfer operasyonunun başında Mario Branco ile beraber Jose Mourinho olacak.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Takıma bir kanat forvet ve santrfor takviyesi yapmak isteyen Kanarya'da, Jose Mourinho telefonun başına geçti.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerin başında, Suudi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane var.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Avrupa'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki oyuncuyla Jose Mourinho'nun bir görüşme gerçekleştireceği ve Fenerbahçe'ye davet edeceği belirtildi.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Portekizli teknik direktörün listesinin ilk sırasında ise eski öğrencisi Belçikalı yıldız Romelu Lukaku var.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren 31 yaşındaki oyuncu, Serie A'nın bitmesinin ardından Chelsea'ye geri döndü. Fenerbahçe de İngiliz ekibiyle ilk teması kurdu.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

Hedef; 31 yaşındaki süper stara Avrupa Şampiyonası öncesinde imzayı attırmak. Resmi girişimler bu hafta başlıyor.

Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı

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