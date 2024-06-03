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Aziz Yıldırım'ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta sonu seçim heyecanı yaşanacak. Sarı lacivertlilerde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, göreve gelmesi halinde Jose Mourinho ile çalışacağını açıklamıştı. Ancak elini çabuk tutan Ali Koç, Portekizli teknik adamla resmi sözleşmeye imza attı. Yıldırım'ın transferdeki kozu da ortaya çıkarken, bu isim taraftarları çıldırtacak cinsten. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 12:21 Güncelleme 03 Haziran 2024, 12:21
Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

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Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Rekorların kırıldığı sezonda Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan ve uzun süre zirveden inmeyen Fenerbahçe, özellikle Kadıköy'de yaptığı puan kayıplarının ardından liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Sarı lacivertliler, Rams Park'ta ezeli rakibini mağlup etmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamadı ve 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Sarı lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

BRANCO RAPORUNU HAZIRLADI!

9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Sportif direktör Mario Branco'nun raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

BELİRSİZLİK SONA ERDİ!

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Kanarya, yerini dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile doldurdu.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kararını açıkladığı basın toplantısında 3 yıllık dönemde çalışacağı teknik adamın Jose Mourinho olduğunu duyurmuştu.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Yıldırım, Ali Koç'un ekibinin de Portekizli teknik adam ile görüştüğünü belirtip "İmzaları şimdiden atın. Gerekirse yarı parasını ben öderim" teklifini yapmıştı.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

İMZA GELDİ!

Bu gelişmelerin ışığında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen görkemli törenle, kendisini sarı lacivertlilere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI!

Fenerbahçe'de mevcut yönetim, seçimleri kazanacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Koç, imza töreni esnasında astronomik teklif gelmediği müddetçe oyuncu satmayacaklarını duyurdu.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Bunun yanı sıra yeni yönetimde olması planlanan Acun Ilıcalı da, takıma 3-4 dünya yıldızı takviyesi yapılacağını açıkladı.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım da geçtiğimiz günlerde 4 yıldızın ismini basına sunmuştu.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Yıldırım "Lukaku ve Dybala'yı Mourinho istiyor" derken, Talisca ve Sörloth'un da Fenerbahçe'ye gelmek istediklerini duyurmuştu.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Ancak Aziz Yıldırım'ın asıl seçim kozunun çok daha büyük bir yıldız olduğu öğrenildi.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

HEUNG MIN SON BOMBASI!

Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'ya giden Aziz Yıldırım'ın, burada Tottenham'lı yöneticilerle görüştüğü belirtildi.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Yıldırım, İngiliz ekibinin Güney Koreli yıldızı Heung Min Son'un transferini bitirmek için uğraştığı öğrenildi.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Tottenham ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Son'un ilk hedefi Premier Lig'de devam etmek.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Ancak eski hocası Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi işleri değiştirebilir.

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Güney Koreli yıldızın güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro...

Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

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Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek
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