Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI! Fenerbahçe'de mevcut yönetim, seçimleri kazanacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Koç, imza töreni esnasında astronomik teklif gelmediği müddetçe oyuncu satmayacaklarını duyurdu.

Bunun yanı sıra yeni yönetimde olması planlanan Acun Ilıcalı da, takıma 3-4 dünya yıldızı takviyesi yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım da geçtiğimiz günlerde 4 yıldızın ismini basına sunmuştu.

Yıldırım "Lukaku ve Dybala'yı Mourinho istiyor" derken, Talisca ve Sörloth'un da Fenerbahçe'ye gelmek istediklerini duyurmuştu.