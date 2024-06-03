Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek

Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Rekorların kırıldığı sezonda Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Rekorların kırıldığı sezonda Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Ligin ilk yarısını lider tamamlayan ve uzun süre zirveden inmeyen Fenerbahçe, özellikle Kadıköy'de yaptığı puan kayıplarının ardından liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Sarı lacivertliler, Rams Park'ta ezeli rakibini mağlup etmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamadı ve 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!
Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.
Sarı lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.
BRANCO RAPORUNU HAZIRLADI!
9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
Sportif direktör Mario Branco'nun raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.
Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.
BELİRSİZLİK SONA ERDİ!
Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Kanarya, yerini dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile doldurdu.
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kararını açıkladığı basın toplantısında 3 yıllık dönemde çalışacağı teknik adamın Jose Mourinho olduğunu duyurmuştu.
Yıldırım, Ali Koç'un ekibinin de Portekizli teknik adam ile görüştüğünü belirtip "İmzaları şimdiden atın. Gerekirse yarı parasını ben öderim" teklifini yapmıştı.
İMZA GELDİ!
Bu gelişmelerin ışığında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.
Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen görkemli törenle, kendisini sarı lacivertlilere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI!
Fenerbahçe'de mevcut yönetim, seçimleri kazanacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Koç, imza töreni esnasında astronomik teklif gelmediği müddetçe oyuncu satmayacaklarını duyurdu.
Bunun yanı sıra yeni yönetimde olması planlanan Acun Ilıcalı da, takıma 3-4 dünya yıldızı takviyesi yapılacağını açıkladı.
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım da geçtiğimiz günlerde 4 yıldızın ismini basına sunmuştu.
Yıldırım "Lukaku ve Dybala'yı Mourinho istiyor" derken, Talisca ve Sörloth'un da Fenerbahçe'ye gelmek istediklerini duyurmuştu.
Ancak Aziz Yıldırım'ın asıl seçim kozunun çok daha büyük bir yıldız olduğu öğrenildi.
HEUNG MIN SON BOMBASI!
Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'ya giden Aziz Yıldırım'ın, burada Tottenham'lı yöneticilerle görüştüğü belirtildi.
Yıldırım, İngiliz ekibinin Güney Koreli yıldızı Heung Min Son'un transferini bitirmek için uğraştığı öğrenildi.
Tottenham ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Son'un ilk hedefi Premier Lig'de devam etmek.
Ancak eski hocası Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi işleri değiştirebilir.
Güney Koreli yıldızın güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro...