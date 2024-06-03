Benimle ilk olarak Aziz Yıldırım değil Mario Branco görüştü. Buraya gelmemdeki ilgiyi tetikleyen şey bu oldu.

Eskiden 'Ben Mourinho'yum' derdim, şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım' diyorum. Çünkü kendimi böyle adlandırmak istiyorum.

Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenen Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe, imza töreninin ardından Jose Mourinho için basın toplantısı düzenledi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho 'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.





Ben serbest bir teknik adamdım. Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama imza atarken ondan izin almadım.

"TRANSFER İÇİN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"



Her yere gittiğimde dedikodular oluyor. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil.