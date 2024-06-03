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Jose Mourinho'dan transfer itirafları! "O isimleri istemiyorum"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho için görkemli bir imza töreni düzenledi. Kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza atan Mourinho, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mourinho, transfere dair adı geçen bazı isimleri yalanladı. İşte Portekizli teknik adamın açıklamalarından satır başları...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 13:57 Güncelleme 03 Haziran 2024, 15:48
Jose Mourinho’dan transfer itirafları! O isimleri istemiyorum

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.

Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenen Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe, imza töreninin ardından Jose Mourinho için basın toplantısı düzenledi.

İşte Portekizli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar:

Eskiden 'Ben Mourinho'yum' derdim, şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım' diyorum. Çünkü kendimi böyle adlandırmak istiyorum.

Benimle ilk olarak Aziz Yıldırım değil Mario Branco görüştü. Buraya gelmemdeki ilgiyi tetikleyen şey bu oldu.



Ben serbest bir teknik adamdım. Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama imza atarken ondan izin almadım.

"TRANSFER İÇİN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

Her yere gittiğimde dedikodular oluyor. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil.



"AZİZ YILDIRIM İLE ÇALIŞIRIM"

Önümüzdeki 2 sezon boyunca Fenerbahçe teknik direktörüyüm. Dolayısıyla evet, Aziz Yıldırım kazanırsa onunla da çalışırım.

İki günde her şey üst düzey. Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi. Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım. Takımın içinde bulunduğu organizasyon çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim.



"SESİMİ YÜKSELTMEKTEN ÇEKİNMEM"

Portekiz'de Türkiye Ligi canlı olarak veriliyor. Haftada 2 maç yayınlanıyor. Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce Türkiye Ligi'ni izliyordum. Benim de iyi ve kötü şeylerim vardır. Gittiğim yere ilgi çekerim. Avrupa'da daha fazla insan burayı izleyecek. Türkiye Ligi için çalışmaya geldim. Ancak temelde Fenerbahçe için geldim. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem.



"İSMAİL KARTAL'A TEŞEKÜR EDERİM"

İsmail Kartal'a kariyerinin geri kalanında en iyisini diliyorum. Bıraktığı takım için de teşekkür ediyorum... Geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. Biz kapalı kapılar ardında gerek İsmail Hoca ile gerekse Mario Branco ve başkanla konuşuruz. Oyuncularımla kendim konuşurum ve dürüst bir şekilde hareket ederim... Yeni sezona 22-23 Haziran'da başlayacağız gibi duruyor. Avrupa Şampiyonası'nda 7 oyuncumuz var, oradan sonra izinli olacaklar. Gelişim dönemimiz olacak. Ben İsmail Hoca'dan farklı bir hocayım. Fenerbahçe taraftarlarının hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çok güçlü bir takım kuracağız...



"GÜÇLÜ BİR TAKIM KURACAĞIZ"

Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli.

Şuna eminim ki biz Fenebahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirebilmek için çok güçlü bir takım kuracağız.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İYİ İŞLER YAPMAK İSTİYORUZ"

Sıfır söz veriyorum. Ama şunun sözünü verebilirim. Tutku, bağlılık ve iyi çalışma sözünü veririm. Dün de açıkladım. Bu forma benim derim gibi. Herkesin bu mantaliteye sahip olmasını isterim. Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak.

Diğer 3 takıma da saygı duyuyoruz ama savaşacağız. Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'İni kazandım. Adım adım gideceğiz. İşimiz kolay değil. Umarım şampiyonaya gidenler erkenden elenir ve gelirler. Yeni formatla gerçekleştirilecek Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmak istiyoruz.

"EĞER İMKANIM OLSAYDI..."

Benim için hırs her maçı kazanıp şampiyon olmaktır. Fenerbahçe'nin realitesi bu. Taraftarlarımızın neler hayal ettiğini biliyorum. Eğer imkanım olsaydı yarın antrenmana başlar, önümüzdeki hafta sonu ilk maçına çıkardım.


"FENERBAHÇE'Yİ TANIYORUM"

Bana sunulan belge doğru, genelde teknik direktörler kulüplere sunum yapar. Bu kez tersi oldu. Fenerbahçe'nin kitlesini biliyorum. Manchester United ile Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Bana sunulan proje beni etkiledi. İkinci kısım ise hırs! Evim Londra'da, Premier Lig'de bir takımla Avrupa Ligi'ne gitmek midir hırs? İtalya'yı seviyorum, orada Avrupa'da başarı yakalamak mıdır hırsı? Benim için hırs her maçı kazanmaktır. Fenerbahçe'nin gerçeği bu. Taraftarların hayalini biliyorum. İmkanım olsa yarın idmana, hafta sonu maça çıkmak. Bana olan ilgi beni etkiledi, şimdi benim bir şeyler gösterme zamanım.


"FENERBAHÇE'DE OYNAYAMAZ"

Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Baskıyı kaldıramayan oyuncu, Fenerbahçe'de oynayamaz. Ben bu tutkuyu isterim.

Bir takımın 99, diğer takımın 102 puan alması iyi bir şey değil. Umarım lig daha dengeli ve daha çekişmeli olur. Bu farkın kapanması gerekiyor. Bu ligin gelişmesi için bu lazım. 99 puandan daha az alalım ama şampiyon olalım.


"BU İSİMLERİ İSTEMİYORUM"

Bir transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Buranın kültürü birazcık farklı, spekülasyonlar oluyor. Lukaku'yu, Dybala'yı istediğime dair şeyler duyuyorum. Bu oyuncuları istemiyorum. Biz ne yaptığımızı biliyoruz.

"ARDA GÜLER GELMEK İSTERSE..."

Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın. Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını %75'ini Real Madrid ödeyecekse, hayır diyemeyiz.


"İMAJ HAKLARIM BENİM"

İmaj haklarım, benim imaj haklarım. Sponsorlar, benim sponsorlarım... Ancak ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve kulüp bana nerede ihtiyaç duyarsa orada olacağım. Çünkü bu kulüp, benim kulübüm. Kulübümün istediği her şeyde yer alırım. Kulübüm için gelir yaratacaksa bunu sağlamaktan gurur duyarım.

"ÖZEL ŞEYLER YAPMALISINIZ"

Taraftarları mutlu edersem, 'özel' olurum. 'Özel' olmak için 'özel' şeyler yapmalısınız.

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