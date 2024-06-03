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Finalin adı belli oldu! Anadolu Efes'in rakibi Beşiktaş'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, 2-0 öne geçtiği seride üçüncü maçı 86-77 kazanarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 22:21 Güncelleme 03 Haziran 2024, 22:54
Finalin adı belli oldu! Anadolu Efes’in rakibi Beşiktaş’ı 3-0 yenen Fenerbahçe Beko

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Bu sezon gösterdiği performansla bir kez daha şampiyonluk iddiasını sonuna kadar sürdüren Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i iki karşılaşmada mağlup ederek 2-0 öne geçmişti. Sarı lacivertliler bu akşam oynanan mücadelede de rakibini yenmeyi başardı ve elde ettiği 3-0'lık skorla adını finale yazdırarak Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Karşılaşma iki takımın da çekişmeli mücadelesine sahne oldu. İlk çeyreği Fenerbahçe Beko 23-20 önde kapattı. İkinci periyotta ise yine rakibine 3 sayı fark atarak yarıyı 47-41 galip bitirdi. Üçüncü çeyrekte rakibini yakalayan Kartal, karşılık vererek 65-62 öne geçti. Ancak Kanarya karşılaşmada geri adım atmadı ve rakibini 86-77 mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin ardından 3-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, finale adını yazdırarak Anadolu Efes'in rakibi oldu. İki dev takım 5 maç üzerinden gerçekleşecek seride şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

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