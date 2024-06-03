Finalin adı belli oldu! Anadolu Efes’in rakibi Beşiktaş’ı 3-0 yenen Fenerbahçe Beko

Bu sezon gösterdiği performansla bir kez daha şampiyonluk iddiasını sonuna kadar sürdüren Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i iki karşılaşmada mağlup ederek 2-0 öne geçmişti. Sarı lacivertliler bu akşam oynanan mücadelede de rakibini yenmeyi başardı ve elde ettiği 3-0'lık skorla adını finale yazdırarak Anadolu Efes'in rakibi oldu.