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Galatasaray'a kral golcü: Icardi'nin tahtını sallayacak! Farioli'den Aslan kıyağı

Galatasaray'da transfer hareketliliği resmen başladı. İç transferde teknik direktör Okan Buruk ve sezonun yıldızlarından Dries Mertens ile sözleşme imzalayacak olan sarı kırmızılılar, gözünü dış transfere çevirdi. Aslan, Carlos Vinicius ile yola devam etmeme kararı alırken, 'kral' golcüyü gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 11:22 Güncelleme 03 Haziran 2024, 11:22
Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, rekorlar kırarark geçirdiği sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki sezon üst üste aynı başarıyı elde eden Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek de yeniden seçilerek görevini sürdürüyor.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

BURUK KALIYOR!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği belirsizliğini koruyordu. Şampiyon teknik adam, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini duyurdu. Yönetimin, tecrübeli teknik adam ile kısa sürede yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

Sarı kırmızılılar ayrıca, sezonun yıldız isimlerinden Dries Mertens ile de 1 yıllık sözleşme yenileyecek.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray'da tüm plan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için kurulacak.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

Geride kalan sezonda Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin bulunduğu grupta iyi işlere imza atan Aslan, Kopenhag'ın arkasında kalarak grubunu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne düştü.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

Burada Sparta Prag ile karşılaşan temsilcimiz, ilk maçı 3-2 kazansa da ikinci maçta sahadan farklı mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

Bu sezon Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu plan doğrultusunda yapacak.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

İSKELET KORUNACAK

Galatasaray'da ilk hedef takımın iskeletini koruyarak eksik bölgeleri tamamlamak. Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalandı.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi de şampiyonluğun ilan edildiği Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

Arjantinli yıldız gelecek sezon da takımda kalacağını ve 5. yıldızı takmak için mücadele edeceğini söyledi.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ

Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız Konyaspor maçının ardından ayrılık sinyali verdi.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

KRAL GOLCÜ GELİYOR

Mauro Icardi'yi yedekleyecek bir golcü arayan ve transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotayı Fransa'ya kırdı. Sarı-kırmızılılar, Metz formasıyla resital sunan Georges Mikautadze'yi gündemine aldı.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

Kariyerine Fransa'da başlayan ve geçen sezon Metz formasıyla 40 maçta 24 gol atarak kral olan yıldız, 16 milyon euro'ya Ajax'ın yolunu tutmuştu.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

Metz'in 13 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olduğu yıldız oyuncunun Ajax'la 2028'e kadar kontratı var.

Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı

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