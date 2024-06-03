TFF Süper Lig’i tescil ettiğini resmen açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden ligler ve Türkiye Kupası'nın tesciline ilişkin resmi açıklamasını paylaştı. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası; yapılan resmi açıklama ile tescil edildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline, Buna göre; 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline, Trendyol Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu, Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline, Trendyol Süper Lig'de puan cetvelinde son 4 sırada yer alan MKE Ankaragücü, Vavacars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ve İstanbulspor A.Ş. takımlarının Trendyol 1.Lig'e düşürülmelerine,

Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Eyüpspor ile Göztepe A.Ş ve Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Bodrum FK takımlarının Trendyol Süper Lig'e yükseltilmelerine,