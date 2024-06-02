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Türk Milli Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 mağlup etti

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı, İsrail’i 6-0 mağlup etti. Daha önce yapılan iki turnuvada da şampiyon olan Türkiye, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 19:00 Güncelleme 02 Haziran 2024, 19:06
Türk Milli Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 mağlup etti

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Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İsrail'i 6-0 mağlup etti.

Ampute Milli Takımı'mız İsrail'i 6-0 tokatladı!



Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada sahaya çıktı.



Camille Fournier Stadı'nda oynanan İsrail karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde kapatan ay-yıldızlılar, sahadan 6-0 galip ayrıldı.



Daha önce yapılan iki turnuvada da şampiyon olan Türkiye, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak.



16 takımın mücadele ettiği grup aşamasında ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finale yükselecek.

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